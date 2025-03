Renault Kwid 2026 ganha nova versão mas perde equipamentos Modelo ganha detalhes na cor amarelo Citron mas versão Zen perde até rádio Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/03/2025 - 16h52 (Atualizado em 31/03/2025 - 17h30 ) twitter

Renault/Divulgação

A Renault Kwid confirmou hoje que a linha 2026 do Kwid já está nas lojas. O subcompacto ganha leves mudanças visuais e novos itens de série porém nas versões básicas ele ficou mais simples. A versão Intense passa a se chamar Iconic e ganha detalhes na cor amarelo Citron, incluindo logo na grade dianteira, frisos nos retrovisores e adesivos laterais inspirado nas mudanças aplicadas ao Duster. O modelo também recebeu rodas de liga leve escurecidas de 14 polegadas.

Renault/Divulgação

A versão Outsider adota os detalhes na cor amarelo Citron na grade, retrovisores, ski frontal e barra do teto. Os protetores laterais foram substituídos por adesivos. A nova cor cinza Cassiopée agora está disponível para todas as versões: Zen, Intense, Iconic e Outsider. Porém, a versão Intense perdeu as calotas reforçadas que antes faziam parte desta versão em troca de peças mais simples. A versão Zen que tinha rádio AM FM com Bluetooth também deixou de oferecer este equipamento. Na lista de itens de série, a Renault disse apenas que o veículo vem com preparação para som.

Renault/Divulgação

Ademais, todas as opções passam a contar com dois alto-falantes adicionais na coluna C e uma entrada USB tipo C no lugar da tomada de 12V, assim como direção elétrica. O Kwid ainda conta com controle eletrônico de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampas (HSA), quatro airbags de série (dois frontais e dois laterais) e fixações Isofix para cadeirinhas infantis.

Renault/Divulgação

Em relação à altura do solo, o Kwid manteve 185 mm e os ângulos de entrada (24,1°) e saída (41,7°). O porta-malas segue com capacidade para 290 litros, mas pode chegar a 1.100 litros com o banco rebatido.

‌



Motor do Renault Kwid

O motor 1.0 SCe de três cilindros e 12 válvulas gera 71 cv com etanol e 68 cv com gasolina não sofreu mudanças. O torque é de 10,0 kgfm com etanol e 9,4 kgfm com gasolina. O hatch tem o consumo de 15,5 km/l na estrada e 14,6 km/l na cidade com gasolina, segundo o Inmetro.

Versões e Equipamentos

A versão Zen do Renault Kwid 2026 conta com 4 airbags (2 frontais e 2 laterais), controle eletrônico de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampa (HSA), alerta visual e sonoro de não utilização do cinto de segurança de todos os ocupantes, sistema Start & Stop, monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), luzes de circulação diurna (DRL) em LED, painel de instrumentos com mostradores em LED, indicador de temperatura externa, computador de bordo, tacômetro, direção elétrica, ar-condicionado, quatro alto-falantes, duas saídas USB na frente, rodas com calotas Dark Antracite 14”, travas elétricas das portas e vidros dianteiros elétricos.

‌



Renault/Divulgação

A versão Intense adiciona maçanetas externas na cor da carroceria, retrovisores em preto brilhante, retrovisores elétricos, chave tipo canivete, câmera de ré, Media Evolution com tela de 8″ e espelhamento de smartphone Android Auto e Apple CarPlay, funções Eco Coaching e Eco Scoring integradas ao multimídia, comando satélite de áudio e lanternas com assinatura em LED.

A versão Iconic inclui todos os itens da Intense e acrescenta badge na grade dianteira com a legenda “ICONIC” na cor Citron, friso nos retrovisores externos na cor Citron, rodas de liga leve 14” escurecidas, novos adesivos para as portas dianteiras e traseiras e pintura biton.

‌



A versão Outsider mantém os itens da Iconic e incorpora barras de teto com detalhes na cor Citron, molduras de proteção lateral com novos adesivos, skis traseiros e frontais com detalhes na cor Citron, bancos exclusivos com detalhes na cor verde Citron e rodas com calotas Flexwheel 14” bíton.

Tabela de Preços

Zen 1.0 - R$ 78.410

Intense 1.0 - R$ 81.620

Iconic 1.0 - R$ 85.020

Outsider 1.0 - R$ 85.140

