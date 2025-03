Nova Renault Master já é testada no Brasil antes do lançamento Utilitário pode ter versões a diesel e 100% elétrica, assim como as concorrentes Sprinter e Transit Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/03/2025 - 17h00 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h00 ) twitter

Renault/Divulgação

Concorrendo diretamente com a Ford Transit e a Mercedes-Benz Sprinter, a nova Renault Master já está na fase de testes no Brasil. O R7 Autos-Carros esteve em um campo de provas e flagrou o utilitário parcialmente camuflado. No entanto, não foi possível registrar imagens, pois não havia autorização para fotografar. Questionada sobre o modelo, a Renault confirmou que os testes são conduzidos por sua equipe de engenharia, mas não revelou quando a van será oficialmente lançada no Brasil. Na Europa, a nova Master já é oferecida em versões a diesel e totalmente elétrica.

Renault/Divulgação

Além de nova motorização, a nova Renault Master irá receber um design mais moderno, com faróis afilados em formato de “C”, além de uma ampla grade frontal que exibe a nova identidade visual da marca. Na traseira, as lanternas verticais contam com uma assinatura luminosa renovada. No interior, o modelo deve trazer uma central multimídia flutuante de 10 polegadas, ar-condicionado digital e um painel de instrumentos que combina elementos analógicos e digitais.

Renault/Divulgação

A nova Renault Master também deve oferecer capacidade para transportar mais de 4 toneladas de carga na configuração furgão com tração dianteira. O volume útil deve variar entre 11 m³ e 22 m³, enquanto a porta lateral foi ampliada em 40 mm. Além disso, a novidade contará com um novo sistema de freios, que inclui controle de frenagem dinâmica assistida.

Renault/Divulgação

Em termos de motorização, a Renault deve equipar a nova Master com o propulsor Blue dCi, que entrega entre 106 cv e 172 cv na versão a diesel. A transmissão pode ser manual ou automática de nove marchas. Já a variante elétrica contará com baterias de 40 ou 80 kWh, proporcionando uma autonomia de até 410 km, com potência variando entre 130 cv e 143 cv.

