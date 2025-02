Fiat Toro ganha nova opção de motor diesel 2.2 Picape média da Fiat ganha 30cv e mais torque em duas versões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/02/2025 - 10h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 10h00 ) twitter

17.02.2025

A Fiat Toro é um produto de sucesso no Brasil desde o lançamento com meio milhão de unidades vendidas no Brasil. Inaugurou um segmento de picapes onde reina praticamente sozinha e acaba de ganhar a nova opção do motor 2.2 turbodiesel nas versões Volcano e Ranch 2025.

Marcos Camargo Jr. 17.02.2025

O estilo é o mesmo com os elementos que mudaram sensivelmente na grade da linha 2024. Mantendo as características de cada versão bem como seus itens de série a Fiat Toro Volcano 2025 custa R$ 206,9 mil e a Ranch 2025 sai por R$ 224,9 mil. São os mesmos preços praticados na linha anterior com motor 2.0.

Marcos Camargo Jr. 17.02.2025

Alexandre Clemens, diretor de Marketing de produto da Fiat do Brasil. “A Toro é um sucesso de vendas e um veículo versátil além de referência na lista de equipamentos que oferece o que explica em parte o seu sucesso”.

‌



Marcos Camargo Jr. 17.02.2025

Para acompanhar a evolução de motor a Toro 2025 Volcano ou Ranch mantém a lista essencial de itens de série mantendo-se competitiva. Entre os itens de série estão multimídia vertical de 10,1”, sistema Fiat Connect Me, carregador de celular sem fio, pacote ADAS e painel de 7” digital. Vem com seis airbags de série.

Marcos Camargo Jr. 17.02.2025

“Com o novo conjunto, a Toro passa a ter uma experiência de dirigir única, podendo alcançar os 201 km/h de velocidade máxima e, ao mesmo tempo, chegando a 120km/h em uma rotação abaixo de 1500 rpm com muito conforto e economia. A mudança se soma ao design sofisticado, conforto, tecnologia e robustez que são marcas registradas da Toro”, reforça Frederico Battaglia, vice-presidente da Marca Fiat para a América do Sul.

‌



Novo motor e evoluções dinâmicas

‌



A Fiat Toro Volcano e Ranch ganham o motor 2.2 turbodiesel com 200cv e 45kgfm de torque, 28% a mais que a anterior 2.0 Multijet. A relação peso potência é de 9,73kg/cv, acelera de 0-100 em 9,6s (2s mais rápida que a anterior). O consumo é de 10,3 na cidade a 13,6 km/l na estrada segundo o Inmetro. A capacidade de carga se manteve em 1 toneladas ou 937 litros.

Marcos Camargo Jr. 17.02.2025

Para receber o novo motor a Fiat Toro 2.2 turbodiesel ganhou novo sistema de pré carga nas molas para melhorar o controle de carroceria. A nova motorização foi testada por 800 mil quilômetros em mais de 350 mil horas de desenvolvimento com a participação de 185 engenheiros.

Marcos Camargo Jr. 17.02.2025

Para receber o novo motor a Fiat fez ajuste no sistema de exaustão, refrigeração e claro, na motorização. O motor turbodiesel tem detalhes como injeção dieta a 2.000bar, turbina de geometria variável, pistões em aço, intercooler refrigerado a água e bomba de óleo com deslocamento variável.

Marcos Camargo Jr. 17.02.2025

Ao todo a linha 2025 tem seis opções desde a Endurance Flex passando pela Freedom, Volcano (diesel e flex) chegando até a Ranch e Ultra T270 flex recém apresentada. Atualmente 65% das vendas se concentram nas versões flex e 35% nas versões diesel. Os preços estão em média R$ 5 mil mais altos em relação à linha 2024 com motor 2.0 Multijet.

Teste rápido com a renovada picape

A Fiat Toro com novo motor 2.2 ganha fôlego extra com 30cv a mais, torque reforçado e ajustes de suspensão que melhoraram a entrega de desempenho, a estabilidade e o torque em baixas rotações. Com a opção do 2.2 que completa a gama flex da Toro que mantém ao todo seis versões sendo outras quatro com o motor T270 1.3 de 176cv e 27kgfm de torque que não sofreu alterações.

Marcos Camargo Jr. 17.02.2025

A aceleração da Toro se mantém mais progressiva e com mais fôlego e reserva de potência extra. No off road o 4x4 entra em ação mantendo a picape presa ao solo em situações fora de estrada. Para agradar a clientela do motor diesel a Toro está renovada para seguir adiante como tem feito desde o lançamento.

Marcos Camargo Jr. 17.02.2025

A Toro Volcano parte de R$ 206.990 e a Ranch custa R$ 224.990. Ambas são linha 2025 o que mostra que ao longo do ano a Fiat deve trazer mais novidades para sua picape que fica entre a Strada e a Titano.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.