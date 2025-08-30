Rodamos mais de 820 km Cronos Drive 1.3 CVT: veja o consumo e avaliação Versão, que sai por R$ 118.480, ganhou novo visual, multimídia não trava mais e motor segue quatro cilindros 1.3 litro de até 107 cv e sem correia banhada em óleo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 30/08/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat Cronos 2026 Marcos Camargo Jr 30.08.2025

O Fiat Cronos 2026 segue como o terceiro sedã mais vendido do Brasil, sendo um dos preferidos por quem roda de motorista de aplicativo e taxistas. Um motivo para isso, é por conta do espaço interno, porta-malas avantajado e mecânica quatro cilindros confiável. Pois bem, após o R7-Autos Carros testar a versão topo de linha Precision, testamos a configuração 1.3 Drive CVT por mais de 820 km, conseguindo fazer 13,3 km/l. Vale lembrar que recentemente o sedã voltou a ser vendido com a opção manual.

Fiat Cronos 2026 Marcos Camargo Jr 30.08.2025

O Fiat Cronos Drive 1.3 CVT, que custa R$ 118.480, mede 4,36 metros de comprimento, 1,72 metro de largura, 1,50 metro de altura, 2,52 metros de entre-eixos e tem porta-malas de 525 litros.

Fiat Cronos 2026 Marcos Camargo Jr 30.08.2025

Design e equipamentos

‌



Na dianteira, o Cronos recebeu grade com barras verticais e integração aos faróis, que passam a ter LEDs apenas nas versões 1.3. Já a traseira recebeu para-choque redesenhado com frisos verticais e lanternas com novo arranjo interno, mantendo as setas halógenas.

‌



Fiat Cronos 2026 Marcos Camargo Jr 30.08.2025

O interior traz revestimento escurecido de série e central multimídia flutuante com Android Auto e Apple CarPlay sem fio em todas as versões. Inclusive, perdeu aquele travamento chato, que tinha na anterior. Agora, conecta bem tanto sem fio quanto com fio. A tela ficou mais viva e com toque melhor, mas poderia ser mair. O painel mantém quadro parcialmente digital e volante multifuncional.

Fiat Cronos 2026 Marcos Camargo Jr 30.08.2025

A versão Drive 1.3 CVT conta ainda com câmbio automático, faróis full LED, piloto automático e modo Sport. Entre os opcionais estão câmera de ré, retrovisores elétricos, chave presencial, ar-condicionado digital, bancos com acabamento diferenciado, rodas escurecidas e faróis de neblina em LED. Vale ressaltar que a configuração avaliada conta com o pacote opcional S-Design, que custa R$ 4.090 e traz ar-condicionado digital automático, badge lateral S-Design, bancos com acabamento exclusivo, Keyless Entrey n Go, câmera da estacionamento, faróis de neblina em LED, retrovisores externos elétricos com rebatimento automático do retrovisor direito ao acionar a ré, rodas de 15 polegadas, entre outros.

‌



Motor, consumo e na estrada

O Cronos Drive 1.3 CVT é equipado com o motor 1.3 Firefly flex de quatro cilindros, que entrega até 107 cv e 13,2 kgfm de torque, combinado ao câmbio automático CVT que simula sete marchas. A mecânica é robusta e dispensa o uso da correia banhada em óleo, presente no rival Chevrolet Onix.

Fiat Cronos 2026 Marcos Camargo Jr 30.08.2025

No uso, o sedã não oferece arrancadas e retomadas fortes, mas atende ao trânsito urbano e exige paciência nas acelerações.

Fiat Cronos 2026 Marcos Camargo Jr 30.08.2025

Além do uso diário, rodamos mais de 820 km com o modelo e, no consumo, registramos 9,7 km/l com etanol na cidade e 12 km/l na estrada, com pico de 13,3 km/l em velocidade média de 100 km/h.

Fiat Cronos 2026 Marcos Camargo Jr 30.08.2025

Vale a pena?

O Fiat Cronos 1.3 Drive CVT é uma boa opção para quem quer fugir da mecânica de dos 3 cilindros com turbo, embora seja menos potente. O espaço interno, a qualidade dos bancos e a posição interna são um grande atrativo do Cronos.

Fiat Cronos 2026 Marcos Camargo Jr 30.08.2025

Claro, a central melhorou, mas está longe da qualidade do irmão Fiat Pulse, por exemplo. Inclusive, a marca poderia ter atualizado isso no interior. Agora, se o cliente procura mais potência ele terá que buscar outros modelos como Onix Plus com até 115 cv e HB20S com 120 cv.

NOVO FIAT CRONOS 2025: mudanças, itens de série, preços e versões. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.