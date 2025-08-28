Fiat Cronos volta a oferecer motor 1.3 com câmbio manual Versão manual Drive tem multimídia, calotas e bancos em tecido mas motor de 107cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/08/2025 - 09h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 09h00 ) twitter

Ao mudar o Cronos em abril deste ano, a Fiat retirou a opção de motor 1.3 associado ao câmbio manual restando apenas a opção automática. Agora, a Fiat volta a oferecer essa opção acompanhada das mudanças que já foram relançadas e o sedã compacto e câmbio manual retornou ao catálogo.

O Fiat Cronos Drive 1.3 manual ganha itens como faróis de LED, assistente de partida em rampa, alarme, direção elétrica, regulagem de altura para o banco do motorista, alerta de velocidade (sem piloto automático muito menos controle de Cruzeiro adaptativo), ar-condicionado manual e multimídia com tela de 7″. O Cronos Drive tem rodas de aço estampado com calotas de 15 polegadas e ainda sensor de estacionamento (sem câmera), vidros elétricos e volante com regulagem de altura.

O motor é o conheço 1.3 Firefly de 107cv e 13,8kgfm de torque associado a uma transmissão manual de cinco velocidades.

O Fiat Cronos Drive 2026 está disponível por R$ 112.490 porém apenas na cor Preto Volcano. Ao optar por Vermelho Montecarlo e Branco Banchisa o preço sobe R$ 990 e ao optar pelas metálicas Cinza Silverstone, Prata Bari ou Branco Alasca (perolizado) o custo é de R$ 1990.

O acabamento do Cronos Drive tem detalhes cromados e ao optar pelo “S-Design” acrescenta-se R$ 4.090 onde o sedã traz câmera de ré, faróis de neblina, rodas de liga leve, chave presencial e retrovisores com Tilt down e também o acabamento escuro nos emblemas.

NOVO FIAT CRONOS 2025: mudanças, itens de série, preços e versões. VEJA O VÍDEO!

