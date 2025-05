Royal confirma Guerrilla 450 para o segundo semestre no Brasil Da mesma família da Himalayan a proposta da Guerrilla é on road Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/05/2025 - 10h00 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Royal/Divulgação

A Royal Enfield anunciou no Festival Interlagos o lançamento da Guerrilla 450 no mercado brasileiro. A motocicleta desenvolvida sobre o chassi da Himalayan 450 ocupará uma posição intermediária na gama da marca indiana com perfil Roadster e o já conhecido motor Sherpa 450 de 452cm3.

Royal/Divulgação

A Royal Guerrilla 450 ou GRR 450 é uma roadster chamada oela marca de “modern premium” e sugere um visual mais leve sem armações laterais, pára-brisa e outros detalhes além de propor estilo mais baixo de pilotagem.

Royal/Divulgação

Apesar do perfil estradeiro a Royal Enfield Guerrilla traz pneus bem bojudos e reforçados sendo aro 21 na frente com pneus 120/70 e 17 na traseira com 160/60 e discos duplos com ABS. O tanque tem 11 litros de capacidade. No entanto, vale notar que os pneus menores e menos curso de suspensão com garfo convencional com 140 mm de curso na frente e amortecedor único na traseira com curso de 150 mm.

‌



Possíveis versões

A Guerrilla 450 deve repetir a gama de versões da Royal Enfield que diferencia muito pouco seus preços pelas cores. As cores Smoke Silver e Playa Black Analogue trazem painel comum do tipo analógico com o Tripper opcional. Nas motos das cores Yellow Ribbon, Brava Blue, Playa Black Dash e Gold Dip ele é de série.

‌



Royal/Divulgação

Motor da Guerrilla

‌



O motor é o mesmo da Himalayan 450 que tem 40cv e 4,2kgfm de torque combinado com transmissão de seus velocidades. Há tecnologias como bomba de água integrada e radiador de passagem dupla. Os faróis são em LED e há painel digital “Tripper Dash” nas versões mais caras da Guerrilla 450.

Royal/Divulgação

Novidades em breve

Sem mais detalhes, a Royal Enfield confirmou mais duas motocicletas no Brasil e atualizações para a Meteor 350 que terá novas cores. São elas a Medallion Bronze (R$ 23.490), Command Sand (R$ 23.990) e Stealth Black (R$ 24.490).

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.