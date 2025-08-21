Royal Enfield Classic 350 é vendida em três novas cores no Brasil: conheça Linha Classic ganha opções de cor bronze, preta e com caracterização militar Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h00 ) twitter

A Royal Enfield iniciou, nesta semana as vendas da Classic 350 em três novas opções de cores: Medallion Bronze, Commando Sand e Stealth Black. Os modelos já estão disponíveis nas concessionárias da marca em todo o país.

A Classic 350 mantém o design retrô e agora tem mais opções para os clientes de acordo com a fabricante. De acordo com o comunicado de imprensa a Classic 350 “reforça o caráter clássico da moto, oferecendo opções que transitam entre a sofisticação urbana e o visual mais aventureiro”.

Além das novas cores, a linha 2025 da Classic 350 chega com atualizações de série, como faróis e indicadores em LED, entrada USB-C no guidão, manetes ajustáveis e indicador de marcha no painel. A versão Stealth Black se diferencia por incluir o navegador Tripper, sistema de conectividade presente em outros modelos da marca.

Sobre a Classic

O motor é monocilíndrico de 350cc com 20cv e 2,7kgfm de torque e transmissão de cinco velocidades. Os freios são do tipo ABS com 300mm de disco dianteiro onde está o garfo duplo com 130mm de curso enquanto a traseira tem 80mm e duplo amortecimento traseiro. Há trava de guidão com a chave codificada posicionada à esquerda do painel. O piloto fica a 805mm de altura do solo enquanto os pneus são da marca Ceat com aro 19 na dianteira 100/90 e 120/80 18 na traseira. São 2.145 mm de comprimento, 785 mm de largura, 1.090 mm de altura e 1.390 mm de entre-eixos.

