Royal Enfield tem o melhor mês de vendas da história no Brasil Himalayan teve quase 1.000 unidades emplacadas no período Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 17h00 )

Royal Enfield/Divulgação

A Royal Enfield registrou em julho de 2025 seu melhor desempenho mensal desde que iniciou operações no Brasil. Foram 2.801 motocicletas emplacadas, número que representa crescimento de mais de 35% em relação a julho de 2024 e 284 unidades a mais que em junho deste ano. Com esse resultado, a marca consolida posição entre as que mais crescem no segmento de média cilindrada.

Marcos Camargo Jr. 21.03.2025

O modelo mais vendido foi a nova Himalayan 450, com 991 unidades emplacadas. Na sequência aparecem a Super Meteor 650 (639 unidades), Hunter 350 (423), Meteor 350 (396) e Shotgun 650 (248). Modelos como Classic 350, Continental GT, Interceptor e Scram 411 também contribuíram para o resultado do mês.

Royal Enfield/Divulgação

A marca projeta crescimento contínuo com novos lançamentos, como a Guerrilla 450, apresentada em maio, e a expansão da linha Classic 350, que passou a contar com três novas cores: Dark Stealth Black, Commando Sand e Medallion Bronze, com preços a partir de R$ 23.490.

