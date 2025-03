Scooter média: qual é a melhor opção em 2025?

Scooter média: qual é a melhor opção em 2025? Para sair do lugar-comum das 160cc, há várias opções Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/03/2025 - 02h00 ) twitter

Yamaha/Divulgação

O segmento de scooters vem crescendo de forma impressionante no Brasil. Só em 2024 foram mais de 130 mil unidades emplacadas neste segmento. Além da Honda PCX, que lidera as vendas de motonetas com câmbio automático, há clientes que buscam mais potência e torque para o usado na cidade ou na estrada.

Desta vez o R7-Autos Carros selecionou um comparativo com os modelos de scooters entre 250 e 300cc. Há várias opções com uma oferta similar de itens de série e desempenho para agradar diversos perfis:

Yamaha NMAX: R$ 33,2 mil

A scooter posicionada acima da XMAX 160 entrega motor de 250cc com 22,8cv e 2,5kgfm de torque com consumo médio de 30km/l.

Yamaha/Divulgação

Traz itens como Controle de Tração (TCS), freios ABS nas duas rodas, painel multifuncional e faróis e lanternas em LED. Também traz chave presencial, porta objetos duplo e tomada 12 volts. Tem como vantagens os 4 anos de garantia e Revisão Preço Fixo.

‌



Kymco Downtown 350: R$ 39,9 mil

A scooter de 300cc chegou ao Brasil em 2018, mas é vendida há anos na Europa. Tem como destaque o motor de 321cm3 com 29,7cv e 3,1kgfm de torque, sendo a mais potente do segmento com médias de consumo de até 34km/l. A versão anterior tinha 298cm3 e os mesmos 29cv.

Kymco/Divulgação

Bem equipada, tem controle de tração, freios ABS duplos com sistema Bosch e pinça deslizante de 3 pistões, proporciona maior eficiência na frenagem.

‌



Kymco/Divulgação

SYM Joyride: R$ 29,9 mil

A estreante da Dafra é a Joyride que chegou agora e aposentou a Citycom 300 lançada há 14 anos. A Joyride tem motor 278cc com 26cv e 2,65kgfm de torque e promete consumo de 28km/l.

SYM/Divulgação

Entre os itens de série estão iluminação full LED, controle de tração, freios ABS de duplo canal, painel digital do tipo LCD colorido, chave presencial, para-brisa regulável e carregador USB.

‌



BMW C400 X: R$ 59,9 mil

A BMW tem um scooter nessa faixa que se destaca pelo desempenho, itens de série mas também pelo preço mais caro. Tem motor de 350cc, na verdade, e não 400cc como o nome supõe e tem 34cv e 3,5kgfm de torque e consumo aproximado de 28km/l.

BMW/Divulgação

Traz controle de estabilidade automático, freios do tipo ABS, faróis em LED, chave presencial, e na versão Sport conta ainda com painel de instrumentos digital com tela TFT e conectividade com smartphones.

