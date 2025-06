Sedã de luxo da BYD, Yangwang U7 tem produção iniciada na China Novidade tem até 1.287cv de potência e autonomia de 720km Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/06/2025 - 14h10 (Atualizado em 02/06/2025 - 14h10 ) twitter

BYD/Divulgação

A BYD divulgou as primeiras imagens da produção do Yangwang U7, que faz parte de uma de suas divisões de luxo (assim como a Denza e FengChangBao). Trata-se do sedã grande U7 que é o primeiro dessa categoria da marca que estreia com preços iniciais de 628 mil yuan, pouco mais de R$ 500 mil considerando valores convertidos.

BYD/Divulgação

As primeiras unidades tiveram imagens divulgadas pela própria BYD e se destacam pelas rodas aro 21, os sensores LiDAR no teto e o porte avantajado do sedã de luxo que tem 5,26m de comprimento, 1,99m de largura, 1,51m de altura e 3,16m de entre eixos.

O Yangwang U7 tem quatro motores elétricos que somam nada menos que 1.287cv capazes de acelerar o carro de 0-100km/h em 2,9s para até 270km/h. As baterias LFP tem 130kwh e alcançam até 720km de autonomia segundo o ciclo CLTC.

BYD/Divulgação

A versão híbrida do U7 é um pouco maior com 5,36m de comprimento e 2,00 de largura com 3,20m de entre-eixos. Combina o motor 2.0 turbo a gasolina de 268cv com motores elétricos e bateria de 52,4kwh para uma autonomia de 200km só no modo elétrico. Com o U7 híbrido é possível percorrer 1.000km com um tanque de combustível e baterias carregadas.

BYD/Divulgação

Entre as novidades estão telas OLED flexíveis de 12,8 polegadas no painel e 23 polegadas no console central. O carro conta com suspensão Di-SUS que é usada nos SUVs da linha Bao com controle magnético.

No entanto, a Yangwang não será uma marca de volume. Entre janeiro e abril apenas 659 unidades da marca foram entregues aos clientes. O foco do U7 é buscar clientes compradores de Mercedes-Benz Classe S, BMW Série 7 e Audi A8L na China.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.