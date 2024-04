Segredo: Novo Hyundai Creta estreia ainda este ano no Brasil

Alto contraste

Faróis quadrados agora emolduram a grade cheia de elementos com ângulos retos Faróis quadrados agora emolduram a grade cheia de elementos com ângulos retos (Verde Instagram/Reprodução)

A Hyundai já estava se mexendo rápido para apresentar a reestilização do Creta, um dos SUVs compactos mais vendidos do mercado brasileiro. Antes da reestilização na Índia, ele já havia sido flagrado no Brasil e agora entendemos o motivo. Com novas regras de emissões em vigor, a Hyundai está preparando mudanças profundas na motorização do seu SUV. Veja tudo o que vai mudar.

ESSE É O VISUAL DO NOVO CRETA: saiba todos os detalhes do SUV da Hyundai que será renovado em 2024. Veja o vídeo!

O visual do Creta foi alvo de polêmicas desde o início dessa reestilização apresentada em 2021 que chegou ao Brasil em 2022. Nossas fontes afirmam que o Creta já está pronto apenas rodando para validação de combustível.

Motor 1.5 turbo deverá ser a grande estreia do Hyundai Creta Motor 1.5 turbo deverá ser a grande estreia do Hyundai Creta (Verde Instagram/Reprodução)

Agora o Hyundai Creta terá um novo visual mais convencional, com linhas mais retas seguindo exatamente o desenho do modelo que estreou na Ásia há alguns meses. Os faróis quadrados agora emolduram a grade cheia de elementos com ângulos retos e a traseira ficará mais horizontal com as lanternas novas.

Creta tem sido flagrado em inúmeras estradas rodando dia e noite Creta tem sido flagrado em inúmeras estradas rodando dia e noite (Verde Instagram/Reprodução)

Por dentro, embora o painel não seja muito criticado, o próximo passo é uma troca do painel por um cluster digital ligado a uma multimídia em peça única com 10,2 polegadas cada uma. O Creta terá novos itens de segurança ativa em seu portfólio mas a mudança principal também não será a parte interna mas sim o motor.

Modelo deixa o visual polêmico de lado com a ampla grade e faróis em direções distintas Modelo deixa o visual polêmico de lado com a ampla grade e faróis em direções distintas (Hyundai/Divulgação)

O motor 1.5 turbo deverá ser a grande estreia do Hyundai Creta. Ele tem 160cv e deverá substituir o 2.0 Nu aspirado, que é uma evolução do antigo motor que estreou com o Tucson em 2004. No Brasil devemos manter o 1.0 TGDI de 120cv na gama enquanto os modelos mais caros devem ganhar o 1.5 TGDI.

Interior não é ponto crítico do Creta mas vai ganhar um tom mais tecnológico Interior não é ponto crítico do Creta mas vai ganhar um tom mais tecnológico (Hyundai/Divulgação)

O Creta tem sido flagrado em inúmeras estradas rodando dia e noite e provavelmente cumprindo a agenda de testes de rodagem na prática. O novo Creta deve estrear no segundo semestre desse ano com mudanças profundas que também devem aposentar o antigo Creta Action que ainda segue em produção como modelo de acesso da gama.