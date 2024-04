Sindicatos pressionam e Fiat pode lançar novo 500 híbrido

Alto contraste

Fiat está trabalhando em um novo motor híbrido para dar continuidade ao modelo atual Fiat está trabalhando em um novo motor híbrido para dar continuidade ao modelo atual (Fiat/Divulgação)

Embora a Europa seja um dos mercados mais promissores para os carros elétricos, algumas fabricantes encontram grandes dificuldades na aceitação dos seus veículos reabastecidos na tomada. A Fiat tem sido pressionada pelos sindicatos italianos a lançar uma nova versão do 500 híbrido deixando o 500e elétrico um pouco de lado. A aceitação do híbrido leve hoje disponível é o dobro do motor elétrico por uma razão simples: o preço.

O 500 híbrido leve custa hoje 17.700 euros, cerca de R$ 95 mil enquanto o 500e elétrico sai por elevados 29.950 euros, cerca de R$ 160 mil, a iminente finalização do modelo híbrido leve pode levar a um desemprego em massa na fábrica de Mirafiori onde o carro é produzido.

De acordo com o site Automotive News, a Fiat está trabalhando em um novo motor híbrido para dar continuidade ao modelo atual. O híbrido leve já é oferecido no entanto os planos audaciosos de redução de emissões levarão ao fim da versão atual deixando só a elétrica.

Fiat não tem muitas opções para o capô do Cinquecento a não ser o 1.2 de 100cv Fiat não tem muitas opções para o capô do Cinquecento a não ser o 1.2 de 100cv (Fiat/Divulgação)

Porém a capacidade da fábrica está muito subutilizada atualmente. O plano era que a Fiat produzisse ao menos 90 mil veículos na Itália mas o volume ficou em torno dos 70 mil. Com o fim de uma versão importante do 500 esse volume cairia ainda mais.

A Fiat não tem muitas opções para o capô do Cinquecento a não ser o 1.2 de 100cv ou mesmo do 1.0 Firefly conectado a um motor gerador. Porém essa mudança não será fácil enquanto a versão atual segue em linha com data para acabar a Fiat acelera o desenvolvimento de novos motores mais ajustados ao que o consumidor pede e pode pagar.