Stellantis antecipa Fiat 500 híbrido: testes começam em maio Compacto terá nova versão lançada ainda neste ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 11h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat/Divulgação

Depois da baixa aceitação do Fiat 500e, a Stellantis acatou a sugestão do sindicato italiano para evitar demissões e está desenvolvendo o 500 híbrido que será feito em Mirafiori. Agora a Stellantis anunciou um cronograma que mostra um projeto mais avançado do que o previsto.

Fiat/Divulgação

Em abril, a fábrica vai fechar para a instalação de um novo ferramental para a produção do modelo Fiat 500 HYBRID. O 500e elétrico continua porém como as vendas desabaram a ideia é abrir espaço para um modelo híbrido.

Fiat/Divulgação

Na Europa, o 500e teve 66.732 unidades vendidas em 2022, número que não cresceu no ano seguinte e fechou em 65.000 unidades mas em 2024 as vendas desabaram para 30.000 unidades (valores estimados)

Fiat/Divulgação

Após a queda e com risco de demissões, o sindicato entrou na negociação e pediu a produção de um modelo híbrido. Agora veio a garantia. “Todas as fábricas italianas permanecerão ativas”, disse em dezembro do ano passado Jean-Philippe Imparato, chefe interino da Stellantis na Europa. O executivo diz que no próximo ano a produção já deve subir.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.