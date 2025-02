Rampage 2025 ganha pacote ADAS nível 2 em três versões Picape da Stellantis teve mais de 23 mil unidades vendidas em 2024 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/01/2025 - 10h00 (Atualizado em 22/01/2025 - 10h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A linha 2025 da Ram Rampage ganha sistemas semiautônomo de condução (pacote ADAS) nas versões Rebel, Laramie e R/T. Com isso, as configurações mais equipadas exceto a Big Horn passam a contar com assistente ativo de direção e piloto automático adaptativo.

Em relação à tecnologia, o assistente ativo de direção, que combina Lane Centering e piloto automático adaptativo - ACC, a Rampage pode contornar curvas de forma autônoma em vias sinalizadas, mantendo uma velocidade definida. Com isso, a picape atinge o nível 2 de autonomia em sistemas avançados de assistência à direção.

O sistema também realiza aceleração e frenagem sem intervenção do motorista em situações específicas. Os recursos, conforme a legislação, exigem que o motorista mantenha as mãos no volante e atenção a via, oferecendo maior segurança e funcionalidade. Para detectar as mãos do condutor, foi incluído um novo volante com revestimento específico, perfurado na versão R/T.

Vale lembrar que o coração da Rampage 2025 pode ser 2.0 litros turbo de até 272 cv ou 2.2 litros turbodiesel de até 200 cv a depender da versão. Ademais, a picape teve mais de 23,6 mil unidades emplacadas no ano passado. Produzida em Goiana/PE a Rampage é o único produto da marca vendido no Brasil que não é produzido nos Estados Unidos.

RAMPAGE 2025: Por que trocaram o motor diesel 2.0 pelo 2.2? FOI BOA ESCOLHA? VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.