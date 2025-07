Stellantis testa Peugeot 2008 e Citroën Aircross híbridos leves Novidade usa a solução já disponível no Fastback e Pulse da Fiat Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/07/2025 - 13h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 13h00 ) twitter

Stellantis testa Peugeot 2008 e Citroën Aircross híbridos leves Reprodução/Instagram/@206projects

A Stellantis prepara um reforço na ofensiva de veículos eletrificados para todas as marcas do grupo. Começando pela Fiat (Pulse e Fastabck) e em breve em veículos de outras marcas, o perfil @206projects do Instagram trouxe um flagra interessante do Peugeot 2008 e Citroën Aircross com placas verdes de teste e alguns detalhes ocultos rodando em Minas Gerais. A engenharia do grupo sediada em Betim pode estar testando o sistema MHEV (híbrido leve) já disponíveis no motor T200 da linha Fiat para seus “irmãos” de propulsão: os SUVs compactos da Citroën e Peugeot.

Assim, o motor T200 (GSE 1.0 turbo) com sistema híbrido 12V pode ter aplicação estendida para os SUVs feitos em Porto Real/RJ (Citroën) e El Palomar na Argentina (Peugeot 2008, mas cujo motor é também feito no Brasil).

Esse sistema combina o motor turbo com um gerador/alterador/motor de partida elétrico que trabalha com uma correia conectada ao próprio propulsor. Esse sistema tem uma bateria pequena de lítio que acumula carga usada na partida e para reduzir o esforço do motor a combustão. Assim, ajuda a reduzir o consumo em cerca de 10% e pode ser classificado como “híbrido” ampliando o alcance dessa tecnologia como um primeiro passo para um veículo eletrificado.

No Pulse e Fastabck o T200 Hybrid tem 125/130cv e 20,4kgfm de torque associado ao câmbio do tipo CVT automático que simula sete velocidades. Como o motor é o mesmo usado no 2008 e Aircross pode ser que versões mais caras dos SUVs compactos recebam essa tecnologia.

A Stellantis prepara uma série de novidades eletrificadas para os próximos anos. A mais esperada é o sistema 48V ou até híbrido paralelo para a linha Jeep que pode chegar em 2026, bem como para a Fiat Toro nos próximos meses.

