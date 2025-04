Strada, Polo e Argo: veja os 10 carros mais vendidos no trimestre Strada vendeu quase 30.000 unidades este ano e Argo foi o que mais cresceu Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/04/2025 - 11h00 (Atualizado em 11/04/2025 - 11h00 ) twitter

Fiat Strada Fiat/Divulgação

A Fiat Strada manteve a liderança de vendas neste primeiro trimestre de 2025. Dados da Fenabrave indicam que a picape teve 29.298 unidades no acumulado até março de 2025.

Volkswagen/Divulgação

Em um honroso segundo lugar está o Volkswagen Polo, que teve 21.881 comercializadas até o momento, enquanto o Fiat Argo fechou o primeiro trimestre como o terceiro mais vendido com 19.274 unidades. Em março, porém, o Argo chegou a ultrapassar o Polo e foi o carro que mais cresceu no ranking da Fenabrave.

Fiat/Divulgação

Ainda no pódio o Volkswagen T-Cross registrou 18.379 unidades comercializadas e se manteve na liderança do ranking. Seguindo com o acumulado, o Chevrolet Onix, foi o quinto mais vendido do primeiro trimestre. O hatch comercializou 16.037 unidades, enquanto o Creta, SUV da sul-coreana Hyundai, vendeu 14.528 unidades, sendo o sexto na tabela. A lista continua com Hyundai HB20 (14.361), Fiat Mobi (14.255), Honda HR-V (14.160) e Chevrolet (13.619), que ocupam a sétima, oitava, nona e décima colocação, respectivamente.

Veja os 20 carros mais vendidos do primeiro trimestre de 2025:

1- Fiat Strada 29.298

2- Volkswagen Polo 21.881

3- Fiat Argo 19.274

4- Volkswagen T-Cross 18.379

5- Chevrolet Onix 16.037

6- Hyundai Creta 14.528

7- Hyundai HB20 14.361

8- Fiat Mobi 14.255

9- Honda HR-V 14.160

10- Chevrolet Tracker 13.619

11- Volkswagen Saveiro 13.304

12- Toyota Corolla Cross 13.011

13- Jeep Compass 12.757

14- Nissan Kicks 12.194

15- Renault Kwid 11.952

16- Fiat Fastback 10.746

17- Fiat Toro 10.727

18- Jeep Renegade 10.235

19- Toyota Hilux 10.216

20- Fiat Pulse 9.949

