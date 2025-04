Fiat Strada e Argo foram os veículos mais vendidos do país em março de 2025 Vendas do compacto da Fiat superaram o Volkswagen Polo em apenas 127 unidades Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/04/2025 - 17h35 (Atualizado em 04/04/2025 - 17h35 ) twitter

Fiat/Divulgação

A Fiat terminou o mês de março com os dois veículos mais vendidos do mercado: a picape Strada e o compacto Argo. A picape teve 10.256 unidades vendidas enquanto o Argo teve 8.247 unidades comercializadas, apenas 127 a mais do que o Volkswagen Polo que terminou com 8.120 unidades.

O Volkswagen T-Cross manteve a liderança entre os SUVs do país e registrou 6.512 unidades comercializadas, número próximo do mês anterior, o que lhe rendeu a quarta colocação, seguido do hatch Hyundai HB20 em quinto (6.122), Toyota Corolla Cross em sexto (5.834) e Chevrolet Onix em sétimo com 5.748 unidades.

Renault/Divulgação

A Volkswagen Saveiro ficou agora na oitava colocação e mostra uma recuperação robusta com 5.692 unidades vendidas. Fechando a lista do 10 mais vendidos no mês, a nona colocação fica para o Honda HR-V com 5.095 unidades e o Renault Kwid ocupou o décimo lugar com 4.955 emplacamentos em março.

Veja a lista dos 10 mais vendidos no mês de março:

1- Fiat Strada - 10.256 unidades

2- Fiat Argo - 8.247 unidades

3- Volkswagen Polo - 8.120 unidades

4- Volkswagen T-Cross - 6.512 unidades

5- Hyundai HB20 - 6.122 unidades

6- Toyota Corolla Cross - 5.834 unidades

7- Chevrolet Onix - 5.748 unidades

8- Volkswagen Saveiro - 5.692 unidades

9- Honda HR-V - 5.095 unidades

10- Renault Kwid - 4.955 unidades

