Tem Onix, Tracker ou Montana? Veja como evitar problemas com a correia banhada a óleo Óleo especificado, filtro dentro do prazo e combustível de boa qualidade evitam problemas de longo prazo Autos Carros|Marcos Camargo Jr 10/07/2025 - 02h00

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr. 09.07.2025

Ao apresentar a linha 2026 dos nacionais Onix, Tracker e Montana, a Chevrolet revelou novo design, manteve os preços da linha anterior, trouxe mais conectividade e fez uma alteração mecânica na linha dos compactos.

Toda a motorização, independente do motor aspirado ou turbo, passou a contar com uma nova correia dentada banhada a óleo. Segundo a Chevrolet, a decisão foi tomada para evitar contaminação do óleo de baixa qualidade que pode vir a ter contato com esse componente.

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr. 08.07.2025

Essa tem sido uma preocupação dos consumidores que adquiriram o Tracker, Onix ou Montana após inúmeros casos de rompimento da correia interna levando à perda do motor em muitos casos.

A GM então decidiu pela troca do fornecedor da correia. Segundo a marca, o novo componente é mais resistente ao óleo de baixa qualidade e as modificações químicas durante o processo de combustão.

A marca já havia anunciado que voltaria a dar garantia para carros que estavam fora da rede e voltassem às concessionárias para instalar uma nova correia pelo custo de R$ 700. Essa campanha garante a correia até 240.000 km, desde que as revisões subsequentes sejam feitas na rede autorizada.

Mas como evitar problemas com motores que usam correia banhada a óleo como a linha Chevrolet?

A primeira providência é fazer a troca de óleo dentro do período estritamente recomendado pela montadora. O lubrificante recomendado para esses modelos da GM com motor 1.0 aspirado ou turbo, ano de 2020 até agora é AcDelco 5W-30 Dexos 1 Gen 3 API/SP.

É possível encontrar no mercado lubrificantes de outras marcas que possuam a especificação Dexos 1 Gen 3 ou equivalente API/SP, ILSAC GF6, como: Mobil Super 0W-20 API/SP; Quartz 9000 Xtra Future FGC 0W-20.

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr. 08.07.2025

Também é recomendado fazer a troca do filtro a cada substituição do lubrificante dentro do intervalo de 10.000 km.

Chevrolet Tracker 2026 Chevrolet/Divulgação

Outra indicação importante, é utilizar combustíveis de boa qualidade que farão o veículo trabalhar dentro dos parâmetros originais recomendados pela montadora. Combustível adulterado, seja etanol ou gasolina, comprometem os parâmetros de queima e alteram o funcionamento do motor.

Motor 1.0 Turbo do Chevrolet Onix Marcos Camargo Jr. 10.07.2025

Em caso de qualquer alteração, luz da injeção acesa ou qualquer comportamento diferente do veículo, este deve ser examinado por um mecânico de confiança.

Para quem adquiriu um Onix ou Tracker usado e não conhece o histórico de lubrificação em manutenção, o recomendado é fazer a troca da correia e também do lubrificante junto com o filtro recomendado pela montadora.

