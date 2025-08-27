Teste com o novo Mini John Cooper Works com motor elétrico Modelo elétrico tem 27cv a mais que o modelo a gasolina mas sem a mesma “emoção” Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h00 ) twitter

Mini John Cooper Works Marcos Camargo Jr 27.08.2025

A Mini apresentou no Brasil os primeiros modelos 100% elétricos da divisão esportiva John Cooper Works (JCW). São eles o Mini JCW E e o Mini JCW Aceman E, que ampliam o portfólio da marca, hoje formado por quatro versões a combustão e duas elétricas.

Mini John Cooper Works Marcos Camargo Jr 27.08.2025

O Mini JCW E, de três portas, traz faróis exclusivos, rodas aro 18 e aerofólio alongado com aletas. É a proposta mais próxima do Mini a combustão que segue existindo e que também usa a plataforma Lemon, compartilhada com o o Ora 03 elétrico da GWM e produzido na China, porém com mais potência.

Mini John Cooper Works Marcos Camargo Jr 27.08.2025

No interior, a nova linha JCW trazem painel com tecido tramado, volante vertical, sistema de som Harman Kardon, teto panorâmico e multimídia em OLED com mapas 3D, loja de aplicativos e assistente de carga.

‌



Motor elétrico e esportivos

‌



As novas versões elétricas do Mini (três portas e Aceman) superam em potência os modelos JCW a combustão (2.0 turbo de 231 cv e 38,8 kgfm). O motor elétrico entrega 258 cv e 34,6 kgfm. O JCW E acelera de 0 a 100 km/h em 5,8 s.

‌



Mini John Cooper Works Marcos Camargo Jr 27.08.2025

Baterias e recarga

O Mini elétrico esportivo utiliza baterias de íons de lítio SVOLT, sem cobalto, com 54,2 kWh de capacidade. A autonomia é de 306 km para o JCW E e 312 km para o JCW Aceman E no ciclo Inmetro.

Mini John Cooper Works Marcos Camargo Jr 27.08.2025

A recarga rápida de até 95 kW leva 31 minutos (10 a 80%). No wallbox de 11 kW, o tempo é de 5h45. Carregamentos mais lentos variam entre 3,5 e 11 kW.

Teste na pista

O Mini Cooper JCW “E” tem visual bem interessante com adereços esportivos mas o diferencial está na maior potência. O Cooper JCW a gasolina tem 231cv e o elétrico 258, somando 27cv a mais.

Mini John Cooper Works Marcos Camargo Jr 27.08.2025

A potência, como esperado, é imediata ao toque do acelerador que traz consigo um “ronco emulado” que parece o de um vídeo game. Envolve, mas está longe de representar o ronco abafado da versão a gasolina.

Mini John Cooper Works Marcos Camargo Jr 27.08.2025

Visibilidade e dirigibilidade é tão boa quanto no modelo com motor 2 litros. Mas o peso das baterias mantém o centro de gravidade bem baixo o que também pode trazer solavancos no uso em pistas esburacadas. Ainda a confirmar.

Mini John Cooper Works Marcos Camargo Jr 27.08.2025

Ao fim, o Cooper elétrico é bem equipado e moderno, não tem o envolvimento da versão a gasolina mas cumpre seu novo papel. É ao menos mais potente na entrega e tem visual instigante para os clientes fãs de esportividade.

Preços de lançamento:

• Mini JCW E – R$ 330.990

• Mini JCW Aceman E – R$ 345.990

