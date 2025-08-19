Mini John Cooper Works E e Mini JCW Aceman E chegam para completar linha esportiva Ambos utilizam motor à combustão de dois litros turboalimentado, capaz de produzir 231 cv de potência Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/08/2025 - 13h13 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h13 ) twitter

Mini John Cooper Works Marcos Camargo Jr. 19.08.2025

A Mini lançou seu primeiro carro esportivo assinado por John Cooper em 1959. Desde então a divisão esportiva teve várias fases e também chega à eletrificação com dois novos produtos: Mini Cooper JCE E e Mini JCW Aceman E. Agora a marca do BMW Group dá mais visibilidade para a divisão esportiva que agora tem quatro modelos a combustão e dois 100% elétricos.

Mini John Cooper Works Marcos Camargo Jr. 19.08.2025

Já mostrados no Festival Interlagos, os dois Mini John Cooper Works elétricos compartilham a motorização e o estilo mas com propostas diferentes. “Pela primeira vez temos um portfólio bem completo com seis produtos incluindo dois elétricos com propostas diferentes. Ambos com motor elétrico com potência e torque imediatos”, diz Rodrigo Novello, head da Mini no Brasil.

Visual esportivo

‌



Dentro do conceito de esportividade a assinatura de faróis, rodas aro 18, aerofólio traseiro alongado com aletas no Mini e no Aceman a assinatura de faróis em um “C” voltado para a parte interna (também pode ser personalizado), rodas aro 19, pára-choque com refletores verticais e também um aerofólio.

‌



Mini John Cooper Works Marcos Camargo Jr. 19.08.2025

Por dentro o painel dos JCW mantém a ousadia que repete o tecido tramado, o volante vertical, som Harman Kardon e multimídia com tela em OLED são destaques. Também há teto panorâmico nos dois modelos.

Mini John Cooper Works Marcos Camargo Jr. 19.08.2025

A multimídia OLED tem mapas em 3D, assistente pessoal e loja de aplicativos, assistente de carga entre outros detalhes.

‌



Motor elétrico mais potente que o propulsor a gasolina

Nas versões JCW e JCW Cabrio, ambos utilizam motor à combustão de dois litros turboalimentado, capaz de produzir 231 cv de potência e 38,8 kgfm de torque. As variantes elétricas chegam nas versões MINI JCW E e MINI JCW Aceman E, ambas utilizam motor elétrico com potência de 258 cv e 34,6 kgfm de torque.

Mini John Cooper Works Marcos Camargo Jr. 19.08.2025

Para o MINI JCW E de 3 portas, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 5,8 segundos. Já para o MINI JCW Aceman E, são necessários 6,3 segundos para atingir de 0 a 100 km/h. Ambos são limitados a uma velocidade máxima de 195 km/h.

Baterias evoluídas

As baterias de alta tensão SVOLT são feitas em íons de lítio (sem cobalto na composição) tem capacidade de 54,2 kWh, permitindo que o JCW E tenha uma autonomia de 306 km e, para o JCW Aceman E são 312 km, de acordo com o ciclo do Inmetro. As baterias também são idênticas para os dois veículos.

Mini John Cooper Works Marcos Camargo Jr. 19.08.2025

Essa bateria permite 95kwh de carga rápida e o tempo de carregamento de 10 a 80% leva 31 minutos ou 5h45 minutos em wallbox de 11kw. Também é possível fazer cargas lentas de 3,5 a 11kwh e o tempo varia conforme o equipamento.

Desempenho

Os novos MINI JCW E e MINI JCW Aceman E estão disponíveis no Brasil em 11 opções de cores cada com opção de teto na cor vermelho, preto ou multitone vermelho. Em relação ao revestimento interior, os modelos têm como opção única a tradicional combinação de cor preto com detalhes vermelhos.

Preços de lançamento:

MINI John Cooper Works E – R$ 330.990

MINI John Cooper Works Aceman E – R$ 345.990

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.