Teste: Virtus 170TSI AT 2024 é a versão mais barata do sedã Versão automática de entrada perde brilho mas se mantém competitiva

Virtus 170TSI custa hoje na faixa de R$ 112,9 mil Virtus 170TSI custa hoje na faixa de R$ 112,9 mil (Marcos Camargo Jr. 25.03.2024)

O Volkswagen Virtus é um sedã compacto polivalente dentro do portfólio da marca. Após a restilização ocorrida há um ano, o Virtus segue com uma gama completa de motores 1.0TSi recalibrados para uma potência menor e também o 1.4TSI disponível só na versão Exclusive. O R7-Autos Carros testou a versão 170TSI AT, a mais barata da gama com câmbio automático disponível.

Vale lembrar que o Virtus ganhou no ano passado uma discreta mudança nos pára-choques, nas lanternas e também na motorização. O 200TSI com 128cv saiu de cena em prol do 170TSI de 109/116cv com 16,5kgfm, mesma potência do antigo motor 1.6 MSI. O motor de 128cv está só nas versões Comfortline e Highline.

Virtus 170TSI 2024 tem comprimento de 4.561 mm Virtus 170TSI 2024 tem comprimento de 4.561 mm (Marcos Camargo Jr. 25.03.2024)

Trata-se de uma versão “simples” mas com câmbio automático. Aliás a caixa agora é a AQ160 e não AQ200. E há algumas perdas como o banco sem encosto de cabeça independente que também é mais estreito.

Sedã tem entre-eixos de 2.651 mm Sedã tem entre-eixos de 2.651 mm (Marcos Camargo Jr. 25.03.2024)

Boas notícias

O Virtus tem seus predicados conhecidos: ótimo espaço interno com entre eixos de 2,65m, porta-malas de 521 litros e boa dirigibilidade com respostas diretas e suspensão equilibrada. Outro destaque é seu pacote de segurança com seis airbags, pacote ADAS com ACC (controle de cruzeiro adaptativo) incluindo AEB (frenagem autônoma emergencial) e frenagem automática pós-colisão. Para um carro que deseja ser uma versão sem embreagem de entrada é um diferencial. Tanto que o Virtus recebeu 5 estrelas nos testes do Latin NCAP.

Porta-malas é de 521 litros Porta-malas é de 521 litros (Marcos Camargo Jr. 25.03.2024)

Outras nem tanto

Por dentro a simplicidade do Virtus não mudou mas não é muito diferente do que existe neste segmento. Ele tenta ser um sedã médio mas não é. O Virtus 170TSI AT tem cluster digital de 8”, carregador de celular por indução, faróis e lanternas de LED (mas sem acendimento automático), banco do motorista com ajuste de altura, shift paddle atrás do volante multifunções e chave com sensor presencial e retrovisores elétricos tilt-down além de quatro pontos de carga de celular sempre do tipo C. Os bancos são revestidos em tecido e as alças internas seguem ausentes no Virtus 170TSI 2024.

Por dentro a simplicidade do Virtus não mudou mas não é muito diferente do que existe neste segmento Por dentro a simplicidade do Virtus não mudou mas não é muito diferente do que existe neste segmento (Marcos Camargo Jr. 25.03.2024)

O Virtus já teve de série mas na versão 170TSI não há multimídia Volksplay de 10 polegadas. Aqui o sistema é Composition Touch de 6,5 polegadas com sensor mas sem câmera de ré. Para subir de nível para a Volksplay é preciso desembolsar mais R$ 1550.

Virtus 170TSI AT tem cluster digital de 8” Virtus 170TSI AT tem cluster digital de 8” (Marcos Camargo Jr. 25.03.2024)

Olhando a ficha técnica o Virtus 170TSI 2024 tem comprimento de 4.561 mm; largura de 1,751 mm; altura de 1,476 mm; entre-eixos de 2.651 mm; porta-malas de 521 litros; tanque de combustível de 52 litros; carga útil de 398 kg; capacidade de reboque de 400 kg e peso em ordem de marcha de 1.202 kg.

Multimídia é a Composition Touch de 6,5 polegadas Multimídia é a Composition Touch de 6,5 polegadas (Marcos Camargo Jr. 25.03.2024)

Teste com a novidade

O Virtus segue com suas qualidades e seus defeitos incólumes após sua estilização. Embora seja menos potente, isso não afetou o seu conforto. A direção é precisa e ágil, as respostas são boas mas não excelentes como antes. Após a troca do câmbio automático notamos algumas reduções um pouco mais abrupta uma vez que este conjunto é mais simples que o anterior.

Botões do ar-condicionado são simples, mas há carregador de smartphone por indução Botões do ar-condicionado são simples, mas há carregador de smartphone por indução (Marcos Camargo Jr. 25.03.2024)

O Virtus segue bem competitivo ao brigar com versões automáticas de entrada do Chevrolet Onix Plus e do Hyundai HB20S com seus motores 1.0 turbo. Ainda no segmento o Fiat Cronos pode ser considerado mas oferece apenas motor 1.3 Firefly e câmbio CVT de desempenho inferior com 107cv. O Virtus 170TSI custa hoje na faixa de R$ 112,9 mil, bem distante dos R$ 121,9 mil cobrados pela versão seguinte Highline que traz motor melhor e mais itens de série.