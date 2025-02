Tiggo? Modelo da Chery é o “Carro do Ano” na China Exeed Sterra ET foi eleito por um júri especializado e se destacou entre 31 modelos avaliados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/01/2025 - 18h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 18h00 ) twitter

Essa semana uma premiação na China reconheceu o Exeed Sterra ET como “Carro do Ano”. O SUV híbrido será lançado em outros países como Exlantix ET e recebeu o prêmio em transmissão nacional pela China Central Television (CCTV). A Exlantix é uma das marcas do grupo Chery tal qual a Omoda, Jaecoo e a própria Chery. No Brasil os carros de Chery são comercializados pela Caoa.

O Exeed Sterra ET se destacou entre os 31 finalistas de 2024, conquistando o título de Carro do Ano 2024. A versão EREV (Veículo Elétrico de Autonomia Estendida) do Exlantix ET foi a vencedora. Segundo Gao Xinhua, Vice-Presidente Executivo da Chery, a vitória se deveu a três tecnologias centrais do veículo: sistema de extensão de autonomia, tração nas quatro rodas e sistema de condução inteligente.

A variante EREV do Exlantix ET é equipada com um motor turbo de 1,5 litro com motor elétrico e consumo de 17km/l e autonomia de 1500km. A parte elétrica usa baterias LFP de 41 kWh, fornecida pela Gotion, que permite uma autonomia de 240 km em modo totalmente elétrico.

O sistema de tração nas quatro rodas do Exlantix ET inclui dois motores elétricos: um no eixo dianteiro com potência máxima de 150 kW (201 cv) e outro no eixo traseiro com 195 kW (261 cv). A potência total do sistema chega a 485cv e 63kgfm e torque, permitindo que o veículo acelere de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos.

O sistema de condução inteligente do Exlantix ET é alimentado por dois chips Nvidia Orin-X, oferecendo uma capacidade de computação de 508 TOPS. O SUV da Chery possui 30 sensores diversos, suportando uma condução inteligente de ponta a ponta, sem dependência de mapas.

O prêmio tem um júri composto por representantes do Centro de Pesquisa Automotiva da China (CATARC), da Associação de Fabricantes e Revendedores de Automóveis, da Sociedade de Engenheiros Automotivos e do Conselho para a Promoção do Comércio Internacional na Indústria Automotiva.

