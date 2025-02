Toyota fechou 2024 como maior montadora do mundo mas perdeu espaço Híbridos já representam 40% das vendas globais da marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/01/2025 - 20h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 20h00 ) twitter

Toyota/Divulgação

A Toyota divulgou um balanço global onde os números mostram que a marca se mantém no topo das vendas e lidera o setor automotivo. Ao todo, foram 10.821.480 veículos vendidos em todos os mercados considerando todas as marcas. O número é 3,7% menor do que 2023 mas a Toyota ainda está longe de perder a liderança.

A Volkswagen que vendeu 9,3 milhões caiu um pouco menos, 2,3% também considerando dados globais.

Se no Japão a Toyota perdeu 19% das vendas em 2024 nos outros países a ascensão chegou a 0,5%. Na Europa foram 1,6 milhão de unidades vendidas o que representou um salto de 3,6% e na América do Norte a alta foi de 4,3% com 2,7 milhões de unidades. Na Ásia como um todo a queda da Toyota chegou a 3,1% considerando principalmente a China onde a marca tem parceira com a GAC. No mercado chinês foram 1,7 milhão de unidades vendidas em 2024.

‌



E os carros híbridos são os que mais cresceram dentro do portfólio da Toyota: 4.532.721 unidades vendidas são eletrificadas o que representa 40% do total. E só Corolla e Corolla Cross representaram 4,1 milhões de unidades vendidas.

