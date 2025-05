Tudo sobre o novo Honda WR-V que chega em novembro ao Brasil SUV compacto ficará posicionado entre o City e o HR-V Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/05/2025 - 02h00 ) twitter

Honda/Divulgação

Depois de um longo silêncio sobre as novidades a Honda confirmou nesta semana o lançamento da nova geração do WR-V. Vendido até 2021, o SUV compacto será posicionado abaixo do HR-V em preço e será mostrado no próximo Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

O projeto do WR-V foi confirmado há cerca de um ano e usa a mesma plataforma do City tal qual o próprio HR-V e será o rival direto do Toyota Yaris Cross que também estreia ainda em 2025.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

Com visual mais “quadrado” o Honda WR-V seguirá o padrão global de design com grade mais quadrada e perfil elevado. Hoje o WR-V é comercializado como SUV de entrada em vários países incluindo Japão e Índia.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

Inicialmente o novo Honda WR-V usará o mesmo motor da linha City que é o 1.5 aspirado quatro cilindros flex com 126cv associado ao câmbio automático CVT mas sem hibridização que será oferecida no futuro.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

Seguindo o padrão global o Honda WR-V tem na ficha técnica 4,31m de comprimento, 1,79 m de largura e 1,65 m de altura e o entre-eixos é de 2,65m.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

Ainda não é possível definir o preço do Honda WR-V mas ele será posicionado entre o City Touring de R$ 149 mil e o HR-V de entrada que parte de R$ 156 mil, ambos com essa mesma mecânica. A especulação é que o Honda WR-V tenha preço entre R$ 130 e R$ 150 mil.

