Veja como aumentar a vida útil da embreagem do seu carro

Em que pese o sucesso do câmbio automático em mais de 60% dos veículos vendidos no Brasil a maioria dos modelos usados e ainda 40% dos modelos novos usa a embreagem. Sua função depende do acionamento pelo pé esquerdo do motorista permitindo o encaixe das marchas do câmbio de forma manual. Sua durabilidade pode chegar a 100 mil km dependendo do uso. Porém seu desgaste que também depende do acionamento do motorista pode abreviar essa vida útil.

Por isso, o R7-Autos Carros selecionou dicas para ampliar a vida útil da embreagem do carro.

1. Não deixe o pé no pedal da embreagem após acioná-la

Ao “descansar” o pé na embreagem o motorista acelera o desgaste do sistema. O correto é acionar e deixar o pé longe do pedal da embreagem.

2. Não faca trocas aceleradas de marcha; respeite o tempo do câmbio

Engate normalmente as marchas e na ordem correta. O acionamento no tempo certo evita desgaste dos componentes e a sincronia de todo o mecanismo.

3. Embreagem não é freio nas subidas

Nas rampas muitos motoristas usam a embreagem para controlar o veículo o que é errado. Segurar o carro em inclinações usando apenas a embreagem é uma prática incorreta pois sobrecarrega o sistema e acelera o desgaste.

4. Parou? Primeira

Lembra das aulas do auto escola? Ao parar o veículo inicie o movimento sempre em primeira marcha. Evolua o câmbio conforme a velocidade aumenta e jamais comece em segunda marcha mesmo se o veículo estiver em um declive.

5. Ao parar não deixe o veículo engatado

Essa prática é comum em carros mais velhos devido a falta de confiança nos freios. Durante paradas longas ou ao estacionar, mantenha o câmbio em ponto morto e utilize apenas o freio de estacionamento.

6. Ruídos ou vibrações?

Se notar ruído, trepidações ou dificuldade ao engatar a marcha verifique o sistema. Esse é um sinal claro de desgaste da embreagem. Também peça ao mecânico para ver o fluido do câmbio e também os freios.

