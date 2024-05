Veja como deve ficar o próximo SUV médio da Renault no Brasil Modelo tem motor a combustão 1.6 litro de 94cv com sistema elétrico de 36kW e um gerador de partida de 18kw

Veja como deve ficar o próximo SUV médio da Renault no Brasil

A Renault acaba de divulgar na Europa as linhas finais do SUV médio Symbioz. O modelo usa a plataforma CMF-B em sua variação mais ampla e deve antecipar as linhas do próximo SUV médio da marca na América do Sul.

Dentro do plano de renovação do portfólio da Renault estão produtos inéditos como um SUV de cinco e uma variação de sete lugares, além de uma picape.



Com porte de Jeep Compass e Volkswagen Taos, o Symbioz terá 4,41m de comprimento, sendo menor que o Austral e o Arkana. No entanto, com a plataforma modular, são grandes as chances dos modelos na faixa dos 4,57 estrearem aqui com a opção de sete lugares.



Entre as tecnologias estão um interior com telas digitais de vidro como no Mégane e teto amplo de vidro com a tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal).



Na motorização há um motor a combustão 1.6 litro de 94cv com sistema elétrico de 36kW e um gerador de partida de 18kw para um consumo de 21km/l. Essa solução já está presente no Clio e no Captur E-Tech europeus.