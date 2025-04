Veja o que muda na linha 2026 do VW Polo e Virtus Modelos seguem equipados com motores 1.0 MPI, 1.0 TSI e 1.4 TSI mas ganham item extra Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/04/2025 - 14h55 (Atualizado em 07/04/2025 - 15h12 ) twitter

Volkswagen Polo Volkswagen/Divulgação

O R7-Autos Carros teve acesso a informações que mostram a linha 2026 dos Volkswagen Polo e Virtus 2026. Todavia, o documento não traz os preços do hatch e do sedã, mas mostra o que o Polo Comfortline deve sair de linha para não canibalizar as vendas do Tera, que será lançado ainda neste ano. Além disso, ambos seguem equipados com motores 1.0 MPI, 1.0 TSI e 1.4 TSI.

Volkswagen Polo Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen Polo Track não terá alterações de equipamentos, mas ganhará estepe temporário. Já o Polo Robust, que é a versão aventureira do Track, não terá alterações. O Polo Sense também ganha estepe temporário e central multimídia VW Play. Por fim, o Polo Highline recebe apenas estepe temporário.

Volkswagen Virtus Exclusive Marcos Camargo Jr. 04.02.2025

Em relação ao Virtus, a Volkswagen colocou estepe temporário nas versões Sense, TSI, TSI AT e Comfortline. O Virtus Highline também receberá estepe temporário e assistente ativo de mudança de faixa. Ademais, o Virtus Exclusive ganha nova roda de linha leve de 18 polegadas, novo acabamento no interior e assistente ativo de mudança de faixa.

Volkswagen Virtus Exclusive Marcos Camargo Jr. 04.02.2025

Sob o capô, o Volkswagen Polo segue com motores 1.0 MPI de até 84 cv, além do 1.0 TSI turbo de até 116 cv. O sedã tem motores 1.0 TSI turbo de até 116 cv e 128 cv, assim como 1.4 TSI de até 150 cv.

