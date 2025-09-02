Vendas de veículos caíram em agosto de 2025 mesmo com programa Carro Sustentável Pouco mais de 214 mil unidades foram vendidas no período segundo consultoria Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/09/2025 - 09h36 (Atualizado em 02/09/2025 - 09h36 ) twitter

O fechamento do mês de agosto trouxe notícias negativas para o mercado automotivo. Dados da Bright Consulting que se antecipa ao fechamento oficial da Fenabrave (federação dos revendedores de veículos), mostram que no mês de agosto de 2025 214.380 veículos novos foram vendidos no mercado.



É uma retração de 3,8% em relação a agosto de 2025 e uma queda de 6,9% em relação a julho. No entanto, julho teve apenas um dia útil a menos do que agosto. Apesar de uma elevação nas vendas de modelos de entrada fruto do programa Carro Sustentável do governo federal que reduziu o IPI para modelos mais “eficientes”, apenas algumas mudanças pontuais foram vistas.



Carros como Volkswagen Polo e Fiat Argo venderam mais enquanto Renault Kwid e Fiat Mobi, também incluídos no programa, não tiveram alterações significativas.

Fiat Strada foi uma das "estreantes" nas concessionárias do país: vendas aceleraram

Olhando os dados da Bright Consulting de perto, as vendas diretas continuam representando 45,8% do total de veículos vendidos no país, quase metade do mercado com 98.274 unidades. No varejo foram 116.106 unidades, uma euda de 8,7% em relação a julho.

‌



Vendas devem crescer 6% mas desafio está na renovação de frota e no crédito Freepik/Divulgação

Até agosto 1.577.739 unidades foram vendidas no país no acumulado de janeiro a agosto. O crescimento é de 3% sobre o mesmo período de 2024. Vale lembrar que expectativas da Fenabrave e Anfavea davam conta de que o crescimento esperado é de 6% para esse ano. Por hora só a produção vem crescendo no país impulsionada pelo crescimento de países da região como a Argentina e também o Chile, principal destino das nossas exportações.

