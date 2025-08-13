Autos: Confira os 6 mais vendidos do programa Carro Sustentável até agora Polo da Volkswagen teve mais aceitação do consumidor seguido por dois modelos da linha Fiat Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/08/2025 - 19h51 (Atualizado em 13/08/2025 - 19h51 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

As vendas dos carros que se enquadram no programa “Carro Sustentável” após um mês de vendas mostram quais modelos foram mais aceitos pelo consumidor.

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

Os carros do programa “Carro Sustentável” recebem redução do Imposto sobre Produtos Especializados (IPI) para veiculos nacionais mais eficientes. Para estes veículos/modelos o IPI é reduzido para zero (hoje a primeira faixa 1.0 paga 5,27%) para carros que são considerados mais eficientes dentro do Programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação). Até agora cinco grupos estão habitados e serão beneficiados com o desconto.

Mas quais carros foram os mais aceitos pelo consumidor? Confira a lista dos 10 carros:

Volkswagen Polo Track: 12.940 unidades

Preço: R$ 87.845

O compacto foi o mais bem aceito pelo consumidor com quase 13 mil unidades comercializadas. O Polo tem motor 1.0 MPI de 84cv e 10,3kgfm de torque e consumo segundo o Inmetro na Cidade de 9,4 km/l com etanol e 13,7 km/l com gasolina. Estrada: 10,8 km/l com etanol e 15,2 km/l com gasolina.

Fiat Argo

Fiat Argo: 9.966 unidades

Preço: R$ 86.990

O carro da Fiat tem preço interessante e chegou perto das 10 mil unidades. Tem motor 1.0 Firefly de 72/77cv e 10kgfm de torque. O consumo na cidade é de 9,3 km/l com etanol e 13,3 km/l com gasolina, enquanto na estrada o consumo é de 10 km/l com etanol e 14,7 km/l com gasolina

Fiat Mobi 2026 Fiat/Divulgação

Fiat Mobi: 8.099 unidades

Preço: R$ 67.990

O subcompacto fez uma boa dobradinha com o Argo rendendo quase 19 mil unidades vendidas em julho. O motor é o mesmo do Argo: 1.0 Firefly de 72/77cv e 10kgfm de torque. Mas o consumo é diferente: o consumo varia entre 12,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada com gasolina, e 8,8 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada com etanol.

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Chevrolet Onix: 7.689 unidades

Preço: R$ 99.990

O Onix foi o último a entrar no programa e tem motor 1.0 aspirado rende 82 cv com etanol e 78 cv com gasolina, com torque de 10,6 kgfm e 9,6 kgfm, respectivamente considerando as versões de entrada. O consumo urbano varia entre 8,3 km/l e 13,5 km/l, e o rodoviário entre 10,7 km/l e 16,7 km/l, dependendo do combustível e da versão.

Hyundai HB20 News Motor

Hyundai HB20: 5.519 unidades

Preço: R$ 85.990

Partindo desse preço o Hyundai HB20 1.0 possui um motor de 75/80cv, e seu consumo varia dependendo do tipo de combustível e do trajeto. Na cidade, com etanol, o consumo é de aproximadamente 9,6 km/l e 10,4 km/l na estrada. Com gasolina, o consumo é de 13,5 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada.

Renault Kwid Outsider 2026 Renault/Divulgação

Renault Kwid: 3.726 unidades

Preço: R$ 68.290

O Renault Kwid tem motor 1.0SCe de 68/71cv e até 10kgfm de torque. Conforme o Inmetro o Kwid faz 10,8km/l com etanol na cidade e 15,3km/l com gasolina. Na estrada faz 11km/l com etanol e 15,7km/l com gasolina.

