Volkswagen confirma Tera na Argentina em agosto

Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen confirmou a estreia do Tera na Argentina, segundo país a receber o SUV compacto depois do Brasil. A estreia foi marcada para agosto e o primeiro lote dos carros já está a caminho do país vizinho, que recentemente flexibilizou a homologação de veículos e também reduziu as alíquotas de importação.

Volkswagen Tera TSI Manual Volkswagen/Divulgação

Ainda não se sabe ao certo quais versões serão oferecidas na Argentina. Existe a chance do Tera estrear por lá com motor 1.6 16MSI de 110cv e 15,7kgfm, que ainda é produzido para equipar a Saveiro. Isso porque o argentino não é muito fã de motor turbo e não há limites tão severos de redução de emissões, por exemplo. Mas também há chance do Tera estrear, claro, com o T170 TSI de 116cv.

Volkswagen Tera TSI Manual Volkswagen/Divulgação

Produzido em Taubaté, o Tera deve ser oferecido ao menos em versões mais equipadas como a High com câmbio automático, mas também com seis airbags, alerta de colisão com frenagem automática, multimídia VW Play com tela de 10″ e o painel de instrumentos digital de 8″, entre outros.

Volkswagen Tera TSi Manual Volkswagen/Divulgação

No Brasil, só no lançamento, o Tera teve 12 mil pedidos e no primeiro mês de vendas entregou 2.555 unidades, o que é normal num ritmo de início de produção em série. Ainda assim, a Volkswagen já iniciou a expansão do ritmo da fábrica paulista para atender a demanda.

