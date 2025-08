Volkswagen ID.3 mantém 91% da capacidade da bateria após 160 mil km Compacto passa por teste de rodagem em laboratório alemão Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O hatch elétrico Volkswagen ID.3 demonstrou alta durabilidade em um teste de longa duração conduzido pelo ADAC (Clube Automobilístico Alemão, órgão independente onde também são feitos os testes de colisão do Latin NCAP e Euro NCAP). Ao longo de quatro anos, a unidade avaliada percorreu 160 mil quilômetros e manteve 91% da capacidade útil original da bateria de 77 kWh, reforçando a confiabilidade do modelo mesmo em uso intenso.

Laboratório alemão testa ID.3 por 160 mil km ADAC Divulgação

O veículo testado era da versão Pro S, equipada com motor elétrico traseiro de 231 cv e velocidade máxima de 160 km/h. Durante o período, mais de 40% das recargas foram realizadas em estações de carga rápida — condição que, em muitos casos, pode acelerar o desgaste da bateria. Apesar disso, o ID.3 demonstrou desempenho consistente.

Laboratório alemão testa ID.3 por 160 mil km ADAC Divulgação

Ao longo dos quatro anos, o modelo também recebeu atualizações de software, incluindo a elevação da potência de recarga para até 170 kW, otimizando o tempo de abastecimento nas estações rápidas.

Laboratório alemão testa ID.3 por 160 mil km ADAC Divulgação

Além da bateria, outros sistemas do veículo como suspensão, direção e chassi também apresentaram boa durabilidade ao final do teste.

‌



VEJA O TESTE DO R7-Autos Carros com o ID.3

Segundo Martin Sander, membro do Conselho Administrativo da Volkswagen, o resultado comprova a robustez da linha ID.:

‌



Portal N10

“O resultado demonstra a qualidade impressionante dos nossos modelos ID., mesmo após muitos quilômetros rodados.”

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.