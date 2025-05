Volkswagen Tera 2026 será lançado dia 25 de maio SUV terá evento de revelação ainda este mês e chega na sequência às lojas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/05/2025 - 15h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 15h00 ) twitter

A Volkswagen vai lancar o SUV compacto Tera no dia 25 de maio e a chegada às lojas deve ocorrer no começo de junho. O evento nacional para a imprensa foi confirmado após grande expectativa pela novidade que foi mostrada por inteiro durante o Carnaval do Rio de Janeiro.

Novo Volkswagen Tera na versão The Town 2025

O Tera é o lançamento mais importante da Volkswagen nos últimos anos e mira concorrentes como Renault Kardian e Fiat Pulse. Será um SUV compacto posicionado abaixo do Nivus e ainda dentro dos preços do Polo que começa a perder versões mais equipadas para a chegada da novidade.

Volkswagen Tera 2026 Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen Tera foi mostrado pela primeira vez no início de março, durante o Carmaval do Rio de Janeiro, mas esse não foi lançamento que efetivamente vai acontecer em junho. O SUV compacto usa a plataforma MQB A0, a mesma do Polo, e terá a missão de disputar espaço com o Fiat Pulse e Renault Kardian.

Versões e motorização

O Tera vai oferecer duas opções de motorização em quatro versões: MPI, TSI, Comfort e High. A MPI será a única com motor 1.0 MPI usado no Polo e Polo Track com 77/84cv e 10kgfm de torque combinado com câmbio manual de cinco marchas.

Novo Volkswagen Tera Volkswagen/Divugalção

As demais versões usarão o motor 170TSI de 109/116cv e 20kgfm de torque combinado com transmissão automática de seis velocidades.

Volkswagen Tera 2026 Volkswagen/Divulgação

Segundo nossas fontes, a rede espera que a Volkswagen repita as condições usadas no Nivus 2025 para o Tera. Os primeiros clientes devem ter benefícios com três primeiras revisões grátis, um ano de seguro e conexão com internet para a multimídia, além de um bônus inicial e financiamento com taxa zero.

SUV MAIS BARATO DA VOLKWAGEN? O TERA FOI REVELADO! VEJA O VÍDEO!

