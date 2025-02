Volkswagen terá elétrico popular feito na Europa, diz presidente Modelo pode ser inspirado no ID.2ALL mas também pode ter DNA chinês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/02/2025 - 16h30 (Atualizado em 05/02/2025 - 16h30 ) twitter

Não é de hoje que a Volkswagen quer reverter uma crise que começou na China com o avanço da eletrificação e se estendeu pela Europa. A marca planeja uma volta por cima e embora não queira lançar mais carros novos até o fim do próximo ano, rumores apontam para novos serviços e soluções dentro do universo da eletrificação.

Thomas Schäfer, CEO da Volkswagen disse em uma publicação nas redes sociais que a Volkswagen terá um carro elétrico e acessível para o mercado europeu: “um Volkswagen elétrico de alta qualidade e acessível, feito na Europa para a Europa”, disse o CEO.

Volkswagen ID.2 Concept: olhando para trás para seguir em frente

A reação da Volkswagen vem com algumas especulações uma vez que o desenvolvimento de novos produtos não parou. Pelo contrário. A marca tem joint-venture com a SAIC que foi renovada ano passado e pode render modelos mais acessíveis para os consumidores na Europa.

Interior simplificado do ID.2all não deixará ampla tela multimídia de lado

Por lá até mesmo os concessionários reclamam que o preço de modelos como ID.3, ID.4, ID.Buzz e ID.7 são caros demais.

‌



acordo entre a SAIC e Volkswagen para três novos modelos (Divulgação)

Esse novo elétrico já tem perfil e até uma ideia de preço definido: não pode custar mais de 20 mil euros seguindo o exemplo de outras marcas como a Renault que também usou sua engenharia na China para reduzir o custo de desenvolvimento de seus produtos.

Esse novo carro que pode ser inspirado no conceito ID.2ALL pode sim ter desenvolvimento chinês a partir da parceria com a SAIC. Ainda que a produção seja confirmada para Wolfsburg, na Alemanha, o novo modelo compacto e elétrico tem tudo para chegar a outros mercados quando se estabelecer especialmente se tiver preço acessível.

