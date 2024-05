Alto contraste

Volkswagen voltará a investir em híbridos deixando elétricos de lado

Nos últimos cinco anos a Volkswagen tem divulgado amplamente que seus planos para uma eletrificação total iam “de vento em popa”. No entanto, nos últimos meses o arrefecimento das vendas de veículos da família elétrica ID na Europa, fez direção do grupo alemão mudar os rumos.

Nesta semana o CEO da empresa, Thomas Schafer, participou do evento Financial Times Future of the Car, realizado no Reino Unido. falando a um público de investidores e também jornalistas, o ex executivo afirmou claramente que a Volkswagen está voltando a investir nos carros híbridos que tem maior aceitação em todas as faixas de público.

Até recentemente, a Volkswagen dizia que lançamentos como o Tiguan híbrido, era apenas uma fase de transição rumo aos modelos 100% elétricos como o ID.3, ID.Buzz, ID.7 e ID.4. O sinal de alerta começou no fim do ano passado, quando a Volkswagen começou a reduzir os volumes de produção de alguns dos seus veículos como o ID.4.

A busca repentina por produtos como o Tiguan e também a perua variante com conjunto híbrido levaram a uma mudança mais recente de planos. Até mesmo nos Estados Unidos, a Volkswagen admite que a aceitação dos veículos elétricos ainda é baixa.

LANÇAMENTO NOVO VW TIGUAN HÍBRIDO 2024: será que vem ao Brasil? E o preço? Veja o vídeo!

Agora, com essa mudança, a marca alemã deverá lançar nos próximos anos mas modelos híbridos especialmente nos Estados Unidos onde há um grande mercado consumidor. Na Europa, Tiguan, Golf e Variant já tem opção híbrida porém novos SUVs e outros veículos compactos também devem surpreender com versões eletrificadas em breve.





