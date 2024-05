VW já desenvolve sua picape “anti-Montana”

Alto contraste

A Volkswagen voltou a trabalhar no projeto de sua futura picape compacta. Porém, diferente do antigo produto que seria a Tarok de porte mais elevado como uma “anti-Toro”, os planos mudaram e pelo visto será um veículo menor mais para o porte da Chevrolet Montana. Esta semana esse flagra feito pelo jornalista Renato Maia do canal Falando de Carro no YouTube mostra que os planos mudaram definitivamente.

O carro que parece um Virtus camuflado esconde uma silhueta diferente como um “encaixe” que esconde, na verdade, uma caçamba. Trata-se de uma substituta para a Saveiro com plataforma MQB-A0 e não a base maior usada por exemplo no Taos e que daria origem à Tarok.

Na imagem da para reparar a maior largura traseira indicando novamente que se trata de uma picape em corpo de sedã. Esse novo veículo foi flagrado em São Bernardo do Campo mas deverá ser feito em São José dos Pinhais, Paraná, ao lado do T-Cross.

O SUV compacto deve receber um motor eletrificado tomando por base o 1.4TSI feito em São Carlos. Isso aumenta o rumor de que a futura picape da Volkswagen já faça sua estreia com motor híbrido também já que ela deve chegar só em 2025.





