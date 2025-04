Xpeng: mais uma marca chinesa está de olho no Brasil Marca já registrou sedã elétrico no Brasil e tem vagas abertas no LinkedIn Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/04/2025 - 02h00 ) twitter

Xpeng/Divulgação

A Xpeng é uma das empresas de mobilidade que mais se destacam na China. Produz carros elétricos tecnológicos com preço acessível baseados em inteligência artificial e big data. E depois de registar alguns modelos no INPI, o vice-presidente da Xpeng admitiu que o Brasil é um mercado que a marca está “monitorando”.

Xpeng/Divulgação

Em uma entrevista à Bloomberg TV, o vice-presidente e copresidente da Xpeng, Brian Gu, comentou que países como Brasil e México tem grande potencial para os carros eletrificados da marca.

Xpeng/Divulgação

E nas últimas semanas a Xpeng vem monitorando também executivos do segmento automotivo e abriu diversas vagas para as áreas de desenvolvimento, engenharia, marketing e até mesmo um “country manager” o que também indica que a marca deve vir com estrutura própria e não atuar com importadores ou parceiros.

Xpeng/Divulgação

No Brasil o sedã P7+ já está registrado no INPI com motor de 245cv e 313cv com baterias de 60 ou 76kwh com autonomia de até 710km segundo o ciclo CLTC, padrão na China.

‌



Xpeng/Divulgação

A Xpeng vem ganhando destaque na China e tem investimentos da Xiaomi, AliBaba, Foxconn e IDG Capital. Fundada por Lei Jun, que também é o CEO da Xiaomi a XPeng vendeu 190.000 veículos em 2024. Sua proposta é de tecnologia e preço mais acessível que um Tesla com soluções inéditas baseadas em inteligência artificial. A Xpeng tem um centro de desenvolvimento em Mountain View na Califórnia, EUA e vai abrir em breve um Centro de Desenvolvimento na Alemanha.

