Xpeng registra carro no Brasil um ano após confirmar estreia por aqui Sedã cupê de até 710km de autonomia está registrado no INPI Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/03/2025 - 15h00 (Atualizado em 19/03/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

XPeng/Divulgação XPeng/Divulgação

Em meados do ano passado a XPeng, startup chinesa de veículos elétricos com posicionamento premium disse que muito em breve iria anunciar sua entrada no mercado brasileiro. Até agora nada tinha acontecido. Porém a XPeng registrou no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) o modelo P7+, um crossover entre sedã e Fastback.

INPI/Reprodução

Com linhas fluidas e esportivas o P7+ seria a primeira intenção da XPeng iniciar suas operações no Brasil. O P7+ tem 5,05m de comprimento e 1,93m de largura com 1,51m de altura e amplos 3m de entre eixos.

INPI/Reprodução INPI/Reprodução

Mas a tecnologia do XPeng P7+ vai muito além disso: ele troca os radares Lidar pelo sistema “Eagle Eye” (olhos de águia). O sistema da XPeng tem por 26 sensores e dois chips Nvidia Orin-X de processamento rápido para prover direção autônoma.

XPeng/Divulgação XPeng/Divulgação

O XPeng P7+ tem duas opções de baterias na China: 60,7 kWh ou 76,3 kWh para uma autonomia de até 710km e possui uma plataforma elétrica de 800 volts permitindo sistemas mais rápidos de carga.

‌



Xpeng registra carro no Brasil um ano após confirmar estreia por aqui

Na China ele tem preços entre 200 mil e 300 mil yuans cerca de R$ 160 a R$ 230 mil.

Zeekr X: JÁ ANDEI NO NOVO elétrico de 422cv da NOVA MARCA que chega ao Brasil este ano!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.