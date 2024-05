Alto contraste

A+

A-

Yamaha inaugura novo centro de desenvolvimento em Jandira/SP

O Grupo Yamaha inaugurou nesta semana o seu novo Centro Tecnológico em Jandira (SP). No local que fica próximo às principais rodovias de São Paulo serão desenvolvidos e certificados todos os modelos de motos que a empresa oferta no país tanto os fabricados em Manaus (AM) ou importados. A nova sede substituiu a antiga base de Guarulhos/SP.

Yamaha inaugura novo centro de desenvolvimento em Jandira/SP

“O local está totalmente preparado para verificar as motocicletas da Yamaha, por meio da avaliação de engenheiros e técnicos altamente qualificados, que realizarão inúmeros testes nos laboratórios da instalação com equipamentos adequados para assegurar o nosso compromisso de qualidade e de segurança em favor de nossos clientes”, conta Eduardo Missao Sambuichi, diretor de Desenvolvimento de Produto do Grupo Yamaha. “Os testes também permitem maior autonomia tecnológica das nossas atividades no país, que é extensiva e minuciosa”, completa.

Yamaha inaugura novo centro de desenvolvimento em Jandira/SP

Entre os equipamentos da unidade estão dinamômetros, robô de simulação de pilotagem, sistema de coleta e análise de gases poluentes, câmara SHED para medição de evaporativos, sistemas de medição de esforços, vibração e análise estrutural. O Centro Tecnológico Yamaha também conta com laboratórios de qualidade, de materiais metalográficos e poliméricos e químico para análise de combustíveis e lubrificantes.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.