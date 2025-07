Zeekr confirma Lynk&Co com carros híbridos no Brasil SUV 08 está cotado para estrear no país para alavancar vendas do grupo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/07/2025 - 17h32 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h32 ) twitter

A Zeekr estreou há menos de um ano no mercado brasileiro com os modelos X e 001. Mas a marca do grupo Geely (que estreou seu SUV elétrico nesta semana mas em parceria com a Renault) quer alcançar mais clientes do segmento premium e confirmou a chegada da Lynk&Co. Trata-se de uma bem sucedida operação chinesa que tem carros elétricos e híbridos com grande potencial para o Brasil. Mars Chen, Vice-Presidente Global da Zeekr, confirmou que a marca Lynk&Co estreia no país em breve.

Na verdade, os modelos da Lynk&Co., usam sistema de motor gerador a gasolina para o propulsor elétrico sem se conectar às rodas. O modelo mais cotado para o Brasil é o 08 que tem motor 1.5 a gasolina como gerador de dois motores elétricos. A potência combinada é 585 cv e 92,3 kgfm com tração integral.

O Lynk&Co. 08 tem duas versões com baterias de 20 ou 40kwh, suficientes para uma autonomia de 200km no segundo caso. Com ela, a autonomia combinada é de 1.400km, suficientes para ir de São Paulo a Porto Alegre, Brasília ou Foz do Iguaçu sem reabastecer o tanque ou recarregar baterias. O sistema é chamado pela marca de EM-i.

Bem equipado, o Lynk&Co 08 tem pacote ADAS completo e o mesmo nível de construção dos carros premium da linha Geely mas a ideia é que sejam mais acessíveis que os carros da Zeekr que começam na faixa dos R$ 300 mil. A Zeekr já tem nove concessionárias mas vendeu 260 unidades no Brasil ao longo do primeiro semestre.

O R7-Autos Carros já havia confirmado com exclusividade a chegada da marca ao país. Agora com o anúncio oficial, sabemos da proximidade da estreia de mais uma marca do grupo Geely.

