Recém chegada ao Brasil, Geely já vendeu 850 mil veículos esse ano Marca já está no Brasil com três divisões e aposta no seu potencial Autos Carros|Marcos Camargo Jr 03/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 03/08/2025 - 15h00)

O Grupo Geely divulgou que suas vendas de veículos eletrificados totalizaram 130.124 unidades em julho, o que representa um crescimento de 120,4% comparando com o mesmo período do ano passado e uma recuperação de 6,3% em relação a junho, quando o volume foi de 122.367 unidades. Os eletrificados representaram 55% das 237.717 unidades vendidas pela empresa no mês.

Geely EX5, primeiro veículo elétrico da marca vendido no Brasil Geely Divulgação

No acumulado entre janeiro e julho, a Geely superou 850 mil veículos eletrificados vendidos, um avanço de 126% em relação ao mesmo período de 2024, consolidando-se como uma das montadoras tradicionais que mais crescem no segmento na China.

Fábrica da Geely em Zheijiang na China que produz veiculos das marcas Zeekr, Link & CO., Smart, Jaguar e também da Geely brand. Geely Divulgação

Entre os destaques de julho, os modelos 100% elétricos responderam por cerca de 90 mil unidades, com alta de 192% na comparação anual. Já os híbridos plug-in somaram 40.100 unidades, crescimento de 42%. O desempenho foi impulsionado pela demanda em várias marcas do grupo, como Geely, Lynk & Co e Zeekr. A Geely e a Zeekr já atuam no mercado brasileiro.

Fábrica da Geely em Zheijiang na China que produz veiculos das marcas Zeekr, Link & CO., Smart, Jaguar e também da Geely brand. Geely Divulgação

Só em julho o modelo Geome Xingyuan respondeu por 44.286 unidades, enquanto o SUV Galaxy E5 (comercializado como EX5 no Brasil) teve 13.816 unidades emplacadas, mantendo média acima de 10 mil unidades mensais.

‌



Fábrica da Geely em Zheijiang na China que produz veiculos das marcas Zeekr, Link & CO., Smart, Jaguar e também da Geely brand. Geely Divulgação

A Zeekr, marca premium de elétricos, vendeu 16.977 unidades, alta de 8%.

Lynk&Co. 08 Lynk&Co./Divulgação

Novos híbridos da Geely

‌



Para o segundo semestre, a Geely planeja lançar cinco novos modelos híbridos. O Galaxy A7 será apresentado em 8 de agosto, com pré-venda a partir de 97.800 yuans (cerca de US$ 13.650 ou R$ 77 mil).

‌



O Zeekr 9X, com cinco sensores LiDAR e dois chips de inteligência artificial, terá pré-venda iniciada ainda em agosto. A Lynk & Co também prepara o lançamento do SUV híbrido 10 EM-P, com foco em tecnologia embarcada.

