Caso Ingrid Guimarães: saiba seus direitos dentro do avião Especialista explica os direitos dos passageiros em casos de mudança de assento no voo Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 15/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renata Abalém, diretora juridica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (IDC) e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-SP, explica os direitos dos passageiros aéreos, citando o caso de Ingrid Guimarães, que foi forçada a mudar de assento.

Ao comprar uma passagem, o passageiro aceita regras que permitem alterações pela tripulação. Embora companhias aéreas costumem oferecer compensações, o tratamento inadequado é inaceitável. Ela ressalta que até mesmo assentos mais caros podem ser rebaixados, desde que haja compensação justa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.