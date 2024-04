Como o túnel entre Santos e Guarujá vai ser construído A obra faz parte das ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e tem um custo estimado de cerca de R$ 6 bilhões

Depois de 96 anos de promessas, o túnel ligando as cidades de Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, vai ser construído. A obra faz parte das ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e tem um custo estimado de cerca de R$ 6 bilhões.

Hugo Cassio Rocha, professor de Engenharia Civil da Universidade Mackenzie, de São Paulo, explica como a obra deve ser feita.