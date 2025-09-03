Dólar segue firme como a moeda de reserva internacional, afirma economista
Carla Beni analisa a supremacia do dólar frente ao euro e a moeda chinesa
Segundo a professora e economista da Fundação Getúlio Vargas Carla Beni, o dólar segue firme como principal moeda de reserva internacional, sem risco imediato de ser desbancado.
Em entrevista, a economista explicou que, mesmo após a ascensão do euro e da moeda chinesa, o sistema financeiro global ainda mantém o dólar como base, reflexo da hegemonia dos Estados Unidos desde o pós-guerra e do acordo de Bretton Woods, em 1945.
Atualmente, cerca de 80% das reservas internacionais do Brasil estão em dólar, enquanto apenas 5% estão em euro. Para a especialista, a supremacia da moeda americana está diretamente ligada ao poder econômico, militar e cultural dos EUA, o que reforça sua influência no cenário global.
Assim, apesar das mudanças no equilíbrio geopolítico, o dólar continua sendo o pilar do comércio e das finanças mundiais.
