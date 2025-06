STF interroga Bolsonaro e réus por tentativa de golpe; silêncio de Heleno chama atenção Especialista ressalta rigidez do relator e obstáculos enfrentados pela defesa ao tentar apresentar provas Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 12/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Supremo Tribunal Federal (STF) realizou uma audiência histórica que contou com o depoimento de sete acusados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A sessão teve grande repercussão nacional e foi marcada pela condução firme do ministro relator Alexandre de Moraes, que fez perguntas diretas sobre crimes como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e dano ao patrimônio público.

Vinícius Lapetina, advogado penalista, avaliou tecnicamente o andamento da audiência, destacando a objetividade das perguntas e o comportamento das partes envolvidas. Ele também apontou a dificuldade da defesa em apresentar novas provas, como no caso da negativa à exibição de vídeos por Bolsonaro. Lapetina ainda chamou atenção para o silêncio parcial do general Augusto Heleno, o que, segundo ele, pode configurar constrangimento ilegal e eventual abuso de autoridade.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.