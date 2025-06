Moraes nega pedido de Bolsonaro para transmitir vídeos durante interrogatório Até o momento, nenhum dos réus já escutados pediu uma autorização do tipo Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 10/06/2025 - 13h42 (Atualizado em 10/06/2025 - 14h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moraes nega pedido do Bolsonaro para transmitir vídeos durante interrogatório

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para transmitir vídeos durante os interrogatórios no STF (Supremo Tribunal Federal) da ação sobre tentativa de golpe de Estado em 2022.

A mensagem, formalizada pela defesa do ex-presidente, requer “autorização para transmitir vídeos durante o interrogatório, com a utilização de telão e quaisquer outros recursos midiáticos e audiovisuais que se façam necessários”.

Até o momento, nenhum dos réus já escutados pediu uma autorização do tipo.

Segundo Moraes, no interrogatório, o réu e sua Defesa podem utilizar, apontar e fazer referência a qualquer prova presente nos autos, “porém, não é o momento adequado para apresentação de provas novas, ainda não juntadas aos autos e desconhecidas das partes”.

‌



Antes da retomada da sessão, Bolsonaro previu um interrogatório longo. “[Se puder] ficar à vontade, se preparem, vão ser horas”, adiantou. Ele pretende “fazer retrospectiva”, de modo a defender que a tentativa de golpe “não cai na presidência”.

Além da expectativa, o ex-presidente também afirmou que “o golpe não existiu”.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dinâmica

Dos oito réus do “núcleo 1″, Bolsonaro será o sexto a depor. Isso porque foi estabelecida uma ordem alfabética para organizar os interrogatórios, com exceção de Mauro Cid que, por ser o delator da ação, foi o primeiro a falar.

Os réus estão sentados da direita para a esquerda, na seguinte ordem:

‌



Mauro Cid , delator e ex-ajudante de ordens da Presidência;

, delator e ex-ajudante de ordens da Presidência; Alexandre Ramagem , deputado federal e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

, deputado federal e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência); Almir Garnier Santos , ex-comandante da Marinha;

, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres , ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;

, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal; Augusto Heleno , ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Jair Bolsonaro , ex-presidente da República;

, ex-presidente da República; Paulo Sérgio Nogueira , ex-ministro da Defesa;

, ex-ministro da Defesa; Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil.

Os interrogatórios dos réus do “núcleo 1″ começaram nessa segunda-feira (9), com as falas do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e do deputado federal e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Alexandre Ramagem.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp