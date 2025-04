Tarifas dos EUA pressionam exportações e expõem fragilidades da economia brasileira Especialista alerta para riscos ao Brasil e destaca possíveis oportunidades no cenário global Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 09/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 02h00 ) twitter

O aumento das tarifas comerciais impostas pelo governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, tem gerado impactos significativos na economia global, especialmente em países com forte dependência das exportações, como o Brasil. Para Marcos Labart, especialista em mercado de capitais, o país sente os efeitos diretos dessas medidas, principalmente em setores ligados a commodities, como o petróleo e o minério de ferro.

O especialista alerta ainda para os riscos de uma desaceleração econômica mundial, que pode reduzir o consumo nos Estados Unidos e, por consequência, afetar a produção de economias exportadoras. Apesar do cenário desafiador, ele acredita que o Brasil tem potencial para se beneficiar em algumas frentes, desde que esteja preparado para identificar e aproveitar as oportunidades que surgirem.

