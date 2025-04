Veículo novo pode rodar sem placa? Especialista explica o que diz a lei O prazo permitido é de 15 dias, com exceções no Norte do país, onde pode chegar a 30 dias por conta das distâncias Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 15/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 02h00 ) twitter

Leandro Macedo, especialista em direito de trânsito, destaca que, segundo a resolução 911 do Contran, é permitido que um veículo novo transite sem placa por um período de até 15 dias, desde que esteja em deslocamento entre a concessionária e o local de registro.

Para garantir que essa prática não resulte em infrações, é fundamental que o motorista porte o Documento Auxiliar de Nota Fiscal (DANF), que comprova a legalidade da aquisição.

Ele também menciona que, em regiões como a região norte do Brasil, o prazo é estendido para 30 dias, considerando as longas distâncias que podem existir entre os pontos de venda e os órgãos de trânsito.

