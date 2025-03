São Paulo tem 15 mortes em acidentes de trânsito por dia, segundo dados do Infosiga

Os números de mortes em acidentes de trânsito no estado de São Paulo foram divulgados pelo Infosiga, sistema de monitoramento da letalidade no viário urbano, nesta terça-feira (25). Os dados, referentes ao primeiro bimestre deste ano, revelam que São Paulo registra 15 mortes em acidentes de trânsito por dia. Ao todo, foram contabilizados 900 óbitos, e os motociclistas são as principais vítimas.