A descoberta da mussarela de Nápoles A mussarela é parte essencial em qualquer refeição italiana. E ela virou uma paixão mundial Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 22/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 02h00 )

Quartieri Spagnoli, centro de Nápoles Foto: Arquivo pessoal

E lá estou eu. Em Nápoles, no sul da Itália. Jamais imaginei estar nessa cidade que sempre esteve tão presente na minha vida. E só de pensar que parte das minhas raízes está ali perto, na Puglia...

Raízes. Vamos falar muito sobre isso aqui no blog.

A ENIT, que é a Agência Nacional de Turismo da Itália, promove justamente essa busca pelas nossas origens. Recentemente, a companhia participou da maior feira de turismo da América Latina, a WTM – e eu fui prestigiar a Barbara Oristanio, que representa a ENIT no Brasil.

‌



Barbara Oristanio, representante da Enit no Brasil, Fabio Selan, diretor da Italcam SP e o cônsul da Itália em SP, Domenico Fornara Foto cedida : Italcam SP

Quem me acompanha no LinkedIn sabe que eu compartilho muitas informações e curiosidades sobre minhas origens italianas. Sou metade Itália, metade Portugal – e nascida no Brasil. E não, eu não vou falar aqui sobre a questão da cidadania. Sou totalmente contra quem a tira apenas para poder viajar para países que exigem visto. Ser cidadão de um país – seja ele qual for – é fazer o melhor por ele e representá-lo com respeito.

‌



Itália, Portugal e Brasil: muito obrigada por tudo. Meus antepassados vieram para cá em busca de uma vida melhor, e hoje, eu os represento por aqui. Carrego comigo todas as bandeiras com muito amor e respeito. Assim como todas as tradições – e, claro, a gastronomia.

Mas voltando a Nápoles: Assim que desembarquei, me senti parte dali. O cheiro, a energia, absolutamente tudo... Nápoles, te amo.

‌



Mas o texto de hoje é sobre a mussarela de Nápoles. Jamais provei uma como a de lá. Textura, sabor, consistência... Nada se compara às que encontro no Brasil.

Entrada da Masserie Nobil, Salerno, Itália Foto: Arquivo pessoal

Importar mussarela de lá é quase uma missão impossível. Quem conversou comigo sobre isso foi o Onorato Fiorentino, da Olea Mozzarella Bar – um italiano que vive aqui no Brasil já há algum tempo.

Eu o conheci durante um evento da Câmara de Comércio Brasil-Itália, a Italcam SP, em abril, em São Paulo. Ele ofereceu um cardápio com uma mussarela feita no Brasil – e, é claro, feita por descendentes de italianos.

Mozzarella do Olea Mozzarella Bar Foto: Arquivo pessoal

“Ela é parecida com a que a gente come na Itália. Vai com tudo. Porque na Itália existem poucos lugares de excelência de mozzarella no sul. A mozzarella é um produto super fresco. Não vai em geladeira. Ela é produzida, vendida e consumida. No máximo dois dias. Ou nem dá tempo, eu acho.Em Nápoles, se você coloca uma mozzarella na geladeira é um insulto. Ela está em tudo. Na entradinha, na pizza... E a mozzarella, quando é boa, é boa, né? De qualquer jeito.”

Onorato Fiorentino, do Olea Mozzarella Bar Foto: Arquivo pessoal

E o restaurante do Onorato tem no nome a mussarela.

“Esse nosso restaurante se chama Olea Mozzarella Bar. Olea vem de olea europaea, que é o nome científico da oliveira. Aqui tinha uma oliveira antes. Ela morreu. Então nós usamos o tronco da oliveira e colamos uma outra folhagem em cima”, explicou Onorato.

