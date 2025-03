A fruta brasileira no radar do mundo A 2ª edição da feira internacional Fruit Attraction reúne, até amanhã, em São Paulo, toda a cadeia produtiva de frutas e hortaliças Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 26/03/2025 - 10h41 (Atualizado em 26/03/2025 - 10h41 ) twitter

Guilherme Coelho, presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) Foto cedida : Abrafrutas

O presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Guilherme Coelho, disse durante a abertura do evento que “o mundo quer a fruta brasileira”. “A produção de frutas no Brasil é caracterizada por volume, diversidade, sanidade, sabor e sustentabilidade”, afirmou Coelho. Ele também destacou o protagonismo do polo produtivo do semiárido nordestino, na região do Vale do São Francisco.

A feira se destaca como um grande hub de comercialização das frutas brasileiras para o mundo, pois o país conta com cerca de 2,5 milhões de hectares de área de cultivo.

O CEO da Fiera Milano Brasil, Maurício Macedo, um dos organizadores do evento, ressaltou também a importância da agricultura familiar, que desempenha um papel fundamental na conexão entre pequenos e médios produtores de frutas e potenciais clientes.

Já o diretor de expansão internacional da IFEMA Madrid, Jaime Martín, enfatizou o protagonismo da fruticultura brasileira. “O Brasil é um gigante em frutas tropicais, e essa foi uma das razões pelas quais escolhemos iniciar o processo de internacionalização da marca Fruit Attraction por aqui”, disse Martín.

Fruit Attraction SP 2025 Foto cedida: Fruit Attraction

O estado de São Paulo é o maior produtor de frutas do país, com cerca de 15 milhões de toneladas. O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai, participou do evento e destacou as oportunidades que surgem na cadeia produtiva da fruticultura, não apenas pela perspectiva do alimento, mas também pela energética. “Aqui em São Paulo, por exemplo, temos um projeto de geração de biometano a partir de efluentes da citricultura”, comentou Piai.

A governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause, destacou que o Porto de Suape, na região metropolitana do Recife, está apto a desenvolver novas rotas de exportação, diminuindo a necessidade de envio de produtos para embarques nos portos do Sudeste.